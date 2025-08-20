Путин вывел группу ГМС из временного госуправления
АО «Группа ГМС» (H.M.S. Technologies Limited) выведена из временного госуправления. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Активы группы были переданы Росимуществу во временное управление в конце 2024 г. Тогда аналогичное решение было принято и в отношении активов «Гидромашсервиса», а также компаний других юрлиц, связанных с холдингом. По новому указу они также выведены из временного управления.
Другим распоряжением президент разрешил «Русгаздобыче» приобрести акции «ГМС Нефтемаш» и «Гидромашсервиса».
Группа ГМС – крупнейший в России и СНГ производителей насосного, компрессорного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйств.
За первые три месяца 2025 г. выручка группы по МСФО составила 17,8 млрд руб. (+5%) за счет роста финансовых результатов от участия в реализации СПГ-проектов. Выручка росла в сегментах «Промышленные насосы» (+18%) и «Компрессоры» (+7%). EBITDA снизилась до 2,2 млрд руб. (-19%).