Чистая прибыль НЛМК по МСФО за первое полугодие снизилась до 44,9 млрд рублей

Ведомости

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) опубликовало промежуточную отчетность по МСФО за первое полугодие 2025 г. Согласно документу, чистая прибыль компании составила 44,9 млрд руб., что почти вдвое меньше результата годом раньше – 81,6 млрд руб.

Выручка за отчетный период снизилась на 15% и составила 438,7 млрд руб. против 517,8 млрд руб. в январе – июне 2024 г. Валовая прибыль сократилась с 219,7 млрд до 137,3 млрд руб.

Во II квартале 2025 г. НЛМК показал чистую прибыль на уровне 23,3 млрд руб., что также ниже показателя II квартала 2024 г. – 37,3 млрд руб. Выручка во II квартале сократилась до 219 млрд руб. против 267,6 млрд руб. годом раньше.

На фоне публикации отчета пока не наблюдается ощутимых изменений в цене на акции НЛMK. Их стоимость составляет 127,04 руб., что на 1,54% ниже показателя предыдущего дня.

30 июня акционеры НЛМК утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2024 г. А 22 мая совет директоров рекомендовал не распределять прибыль за прошлый год. По РСБУ чистая прибыль компании в 2024 г. сократилась в 4,2 раза и составила 52,4 млрд руб. против 221,5 млрд руб. годом раньше. При этом выручка выросла на 5,5% до 737,5 млрд руб.

