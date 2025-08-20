Чистая прибыль НЛМК по МСФО за первое полугодие снизилась до 44,9 млрд рублей

30 июня акционеры НЛМК утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2024 г. А 22 мая совет директоров рекомендовал не распределять прибыль за прошлый год. По РСБУ чистая прибыль компании в 2024 г. сократилась в 4,2 раза и составила 52,4 млрд руб. против 221,5 млрд руб. годом раньше. При этом выручка выросла на 5,5% до 737,5 млрд руб.