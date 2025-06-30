Акционеры НЛМК одобрили невыплату дивидендов по итогам 2024 года

22 мая совет директоров НЛМК принял решение не рекомендовать выплату дивидендов за 2024 г. Чистая прибыль НЛМК по РСБУ в 2024 г. сократилась в 4,2 раза до 52,4 млрд руб. против 221,5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании выросла на 5,5% – с 698,9 до 737,5 млрд руб. Доход от продажи металлопродукции увеличился на 5,7%.