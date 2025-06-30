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Акционеры НЛМК одобрили невыплату дивидендов по итогам 2024 года

Ведомости

Акционеры ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) одобрили невыплату дивидендов по итогам 2024 г. Это следует из решения общего собрания, опубликованного в центре раскрытия корпоративной информации.

«Прибыль ПАО "НЛМК" по результатам 2024 г. не распределять, дивиденды не выплачивать», – говорится в сообщении.

22 мая совет директоров НЛМК принял решение не рекомендовать выплату дивидендов за 2024 г. Чистая прибыль НЛМК по РСБУ в 2024 г. сократилась в 4,2 раза до 52,4 млрд руб. против 221,5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании выросла на 5,5% – с 698,9 до 737,5 млрд руб. Доход от продажи металлопродукции увеличился на 5,7%.

«Ведомости» в середине апреля писали, что, согласно прогнозам аналитиков Альфа-банка, ключевые финансовые показатели крупнейших компаний черной металлургии России, включая «Северсталь», ММК и НЛМК, продолжат снижаться. По оценкам экспертов, чистая прибыль НЛМК в 2025 г. сократится на 4%, до 126,8 млрд руб. 

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