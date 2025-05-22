Совет директоров НЛМК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Чистая прибыль НЛМК по РСБУ в 2024 г. сократилась в 4,2 раза до 52,4 млрд руб. против 221,5 млрд руб. годом ранее. В то же время выручка компании выросла на 5,5% – с 698,9 до 737,5 млрд руб. Доход от продажи металлопродукции увеличился на 5,7%.
Рост выручки сопровождался значительным повышением себестоимости продаж, которая увеличилась на 20% и достигла 584,4 млрд руб. Это привело к снижению валовой прибыли на 27,7% до 153,1 млрд руб. Прибыль от продаж упала в 2,5 раза, составив 50,5 млрд руб., а прибыль до налогообложения сократилась в 3,8 раза до 65,5 млрд руб.
В середине апреля «Ведомости» писали, что, согласно прогнозам аналитиков Альфа-банка, ключевые финансовые показатели крупнейших компаний черной металлургии России, включая «Северсталь», ММК и НЛМК, продолжат снижаться. По оценкам экспертов, чистая прибыль «Северстали» в 2025 г. сократится на 30% до 104,9 млрд руб., ММК – на 15% до 67,9 млрд руб., а НЛМК – на 4%, до 126,8 млрд руб. Также ожидается умеренное сокращение выручки указанных компаний.