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Совет директоров НЛМК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Ведомости

Совет директоров «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) принял решение не рекомендовать выплату дивидендов за 2024 г. Об этом говорится в опубликованном сообщении компании.

Чистая прибыль НЛМК по РСБУ в 2024 г. сократилась в 4,2 раза до 52,4 млрд руб. против 221,5 млрд руб. годом ранее. В то же время выручка компании выросла на 5,5% – с 698,9 до 737,5 млрд руб. Доход от продажи металлопродукции увеличился на 5,7%.

Рост выручки сопровождался значительным повышением себестоимости продаж, которая увеличилась на 20% и достигла 584,4 млрд руб. Это привело к снижению валовой прибыли на 27,7% до 153,1 млрд руб. Прибыль от продаж упала в 2,5 раза, составив 50,5 млрд руб., а прибыль до налогообложения сократилась в 3,8 раза до 65,5 млрд руб.

В середине апреля «Ведомости» писали, что, согласно прогнозам аналитиков Альфа-банка, ключевые финансовые показатели крупнейших компаний черной металлургии России, включая «Северсталь», ММК и НЛМК, продолжат снижаться. По оценкам экспертов, чистая прибыль «Северстали» в 2025 г. сократится на 30% до 104,9 млрд руб., ММК – на 15% до 67,9 млрд руб., а НЛМК – на 4%, до 126,8 млрд руб. Также ожидается умеренное сокращение выручки указанных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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