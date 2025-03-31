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Чистая прибыль НЛМК по РСБУ в 2024 году сократилась в 4,2 раза

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Чистая прибыль ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) по РСБУ по итогам 2024 г. снизилась в 4,2 раза, составив 52,4 млрд руб. против 221,5 млрд руб. годом ранее, следует из бухгалтерской отчетности компании.

При этом выручка НЛМК выросла на 5,5% – с 698,9 млрд до 737,5 млрд руб., в том числе доход от продажи металлопродукции увеличился на 5,7%. Рост выручки сопровождался значительным увеличением себестоимости продаж – на 20% до 584,4 млрд руб., что привело к снижению валовой прибыли на 27,7% до 153,1 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась в 2,5 раза – до 50,5 млрд руб., а прибыль до налогообложения – в 3,8 раза до 65,5 млрд руб.

НЛМК отмечает влияние повышения ставки налога на прибыль до 25%, что отразилось на налоговых начислениях. В 2024 г. отложенный налог на прибыль составил 8,9 млрд руб., текущий – 4,7 млрд руб.

28 ноября 2024 г. компания сообщила, что чистая прибыль за девять месяцев снизилась в 4,3 раза. В частности, выручка составила 560,1 млрд руб., что на 6,7% выше показателя за аналогичный прошлогодний период. Коммерческие расходы составили 53,7 млрд против 35,3 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась со 169 млрд до 123 млрд руб. Отчетность компании не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки группы.

Группа НЛМК – один из крупнейших металлургических холдингов с активами в России, Европе и США. По данным на конец 2021 г., 79,3% компании принадлежали Владимиру Лисину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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