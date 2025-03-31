Чистая прибыль НЛМК по РСБУ в 2024 году сократилась в 4,2 раза
Чистая прибыль ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) по РСБУ по итогам 2024 г. снизилась в 4,2 раза, составив 52,4 млрд руб. против 221,5 млрд руб. годом ранее, следует из бухгалтерской отчетности компании.
При этом выручка НЛМК выросла на 5,5% – с 698,9 млрд до 737,5 млрд руб., в том числе доход от продажи металлопродукции увеличился на 5,7%. Рост выручки сопровождался значительным увеличением себестоимости продаж – на 20% до 584,4 млрд руб., что привело к снижению валовой прибыли на 27,7% до 153,1 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась в 2,5 раза – до 50,5 млрд руб., а прибыль до налогообложения – в 3,8 раза до 65,5 млрд руб.
НЛМК отмечает влияние повышения ставки налога на прибыль до 25%, что отразилось на налоговых начислениях. В 2024 г. отложенный налог на прибыль составил 8,9 млрд руб., текущий – 4,7 млрд руб.
28 ноября 2024 г. компания сообщила, что чистая прибыль за девять месяцев снизилась в 4,3 раза. В частности, выручка составила 560,1 млрд руб., что на 6,7% выше показателя за аналогичный прошлогодний период. Коммерческие расходы составили 53,7 млрд против 35,3 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась со 169 млрд до 123 млрд руб. Отчетность компании не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки группы.
Группа НЛМК – один из крупнейших металлургических холдингов с активами в России, Европе и США. По данным на конец 2021 г., 79,3% компании принадлежали Владимиру Лисину.