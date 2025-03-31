Чистая прибыль НЛМК по РСБУ в 2024 году сократилась в 4,2 раза

При этом выручка НЛМК выросла на 5,5% – с 698,9 млрд до 737,5 млрд руб., в том числе доход от продажи металлопродукции увеличился на 5,7%. Рост выручки сопровождался значительным увеличением себестоимости продаж – на 20% до 584,4 млрд руб., что привело к снижению валовой прибыли на 27,7% до 153,1 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась в 2,5 раза – до 50,5 млрд руб., а прибыль до налогообложения – в 3,8 раза до 65,5 млрд руб.