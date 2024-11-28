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Чистая прибыль НЛМК за девять месяцев снизилась в 4,3 раза

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) по РСБУ за девять месяцев 2024 г. упала на 77% и составила 42,392 млрд руб. против 182,131 млрд руб. годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

В частности, выручка при этом составила 560,1 млрд руб., что на 6,7% выше 524,7 млрд руб. за аналогичный прошлогодний период. Коммерческие расходы составили 53,7 млрд против 35,3 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась с 169 млрд до 123 млрд руб. Отчетность компании не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки группы.

29 августа стало известно, что чистая прибыль группы НЛМК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии составила 81,65 млрд руб., что почти на 11% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка производителя стальной продукции за отчетный период выросла на 16,6% по сравнению с показателем первого полугодия 2023 г. и достигла 517,79 млрд руб.

В апреле была опубликована отчетность НЛМК по МСФО по итогам прошлого года. Чистая прибыль за 2023 г. превысила 209,37 млрд руб. Это на 25,8% больше, чем в 2022 г. Выручка группы за отчетный период выросла на 3,6%, достигнув 933,435 млрд руб., в сравнении с 2022 г. (900,823 млрд руб.)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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