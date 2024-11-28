Чистая прибыль НЛМК за девять месяцев снизилась в 4,3 раза
Чистая прибыль ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) по РСБУ за девять месяцев 2024 г. упала на 77% и составила 42,392 млрд руб. против 182,131 млрд руб. годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании.
В частности, выручка при этом составила 560,1 млрд руб., что на 6,7% выше 524,7 млрд руб. за аналогичный прошлогодний период. Коммерческие расходы составили 53,7 млрд против 35,3 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась с 169 млрд до 123 млрд руб. Отчетность компании не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки группы.
29 августа стало известно, что чистая прибыль группы НЛМК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии составила 81,65 млрд руб., что почти на 11% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка производителя стальной продукции за отчетный период выросла на 16,6% по сравнению с показателем первого полугодия 2023 г. и достигла 517,79 млрд руб.
В апреле была опубликована отчетность НЛМК по МСФО по итогам прошлого года. Чистая прибыль за 2023 г. превысила 209,37 млрд руб. Это на 25,8% больше, чем в 2022 г. Выручка группы за отчетный период выросла на 3,6%, достигнув 933,435 млрд руб., в сравнении с 2022 г. (900,823 млрд руб.)