Крупнейшие предприятия черной металлургии снизят прибыль и выручку в 2025 году

По прогнозу аналитиков, чистая прибыль «Северстали» в 2025 г. снизится на 30% до 104,9 млрд руб., ММК – на 15% до 67,9 млрд руб., НЛМК – на 4% до 126,8 млрд руб. Выручка также сократится, но в меньшей степени. Для «Северстали» прогнозируется спад на 5% до 786,4 млрд руб., для ММК – на 10% до 700,3 млрд руб., для НЛМК – на 3% до 906,3 млрд руб.