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Крупнейшие предприятия черной металлургии снизят прибыль и выручку в 2025 году

На отрасль давят снижение спроса внутри страны, высокая ключевая ставка и укрепление рубля
Георгий Бичашвили
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Аналитики Альфа-банка прогнозируют сокращение ключевых финансовых показателей по МСФО у крупнейших компаний черной металлургии России – «Северстали», ММК и НЛМК. Об этом говорится в отчете кредитной организации, с которым ознакомились «Ведомости»

По прогнозу аналитиков, чистая прибыль «Северстали» в 2025 г. снизится на 30% до 104,9 млрд руб., ММК – на 15% до 67,9 млрд руб., НЛМК – на 4% до 126,8 млрд руб. Выручка также сократится, но в меньшей степени. Для «Северстали» прогнозируется спад на 5% до 786,4 млрд руб., для ММК – на 10% до 700,3 млрд руб., для НЛМК – на 3% до 906,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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