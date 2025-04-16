Крупнейшие предприятия черной металлургии снизят прибыль и выручку в 2025 году

Крупнейшие предприятия черной металлургии снизят прибыль и выручку в 2025 годуНа отрасль давят снижение спроса внутри страны, высокая ключевая ставка и укрепление рубля
Аналитики Альфа-банка прогнозируют сокращение ключевых финансовых показателей по МСФО у крупнейших компаний черной металлургии России – «Северстали», ММК и НЛМК. Об этом говорится в отчете кредитной организации, с которым ознакомились «Ведомости»
По прогнозу аналитиков, чистая прибыль «Северстали» в 2025 г. снизится на 30% до 104,9 млрд руб., ММК – на 15% до 67,9 млрд руб., НЛМК – на 4% до 126,8 млрд руб. Выручка также сократится, но в меньшей степени. Для «Северстали» прогнозируется спад на 5% до 786,4 млрд руб., для ММК – на 10% до 700,3 млрд руб., для НЛМК – на 3% до 906,3 млрд руб.
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