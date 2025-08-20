АТОР: только 4% гостиниц и санаториев оборудованы номерами для инвалидов

По информации АТОР, из 25 991 действующего объекта только 1054 оснащены номерами для инвалидов. При этом среди гостиниц уровня 5* номера для инвалидов есть у 24,4% объектов, среди санаториев – у 66,7%. Среди 4-звездных гостиниц и санаториев специализированные номера имеют около 16% и 14,6% объектов соответственно. В гостиницах и санаториях 3* и ниже такие номера встречаются лишь у 4,2% объектов, а среди объектов без звезд – менее 2%. В АТОР отметили, что такая ситуация ограничивает возможности маломобильных туристов и повышает стоимость инклюзивных туров, так как прием возможен в основном в более дорогих объектах высокого уровня.