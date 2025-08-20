АТОР: только 4% гостиниц и санаториев оборудованы номерами для инвалидов
В России менее 4% средств размещения имеют специализированные номера для туристов с инвалидностью, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные единого реестра классифицированных средств размещения.
По информации АТОР, из 25 991 действующего объекта только 1054 оснащены номерами для инвалидов. При этом среди гостиниц уровня 5* номера для инвалидов есть у 24,4% объектов, среди санаториев – у 66,7%. Среди 4-звездных гостиниц и санаториев специализированные номера имеют около 16% и 14,6% объектов соответственно. В гостиницах и санаториях 3* и ниже такие номера встречаются лишь у 4,2% объектов, а среди объектов без звезд – менее 2%. В АТОР отметили, что такая ситуация ограничивает возможности маломобильных туристов и повышает стоимость инклюзивных туров, так как прием возможен в основном в более дорогих объектах высокого уровня.
Ассоциация также подчеркнула, что техническое соответствие стандартам не всегда означает удобство использования. Туристы сталкиваются с проблемами расположения мебели, отсутствием необходимых поручней в санузлах и нехваткой комнат с двумя кроватями, что осложняет размещение туристов из сборных групп.
11 июля президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству совместно с профильными комиссиями Госсовета принять меры, направленные на повышение транспортной доступности спортивных сооружений для инвалидов, предусмотрев развитие парка специализированных транспортных средств и создание системы поощрений за их перевозку для водителей такси и компаний.