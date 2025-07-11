Путин поручил предусмотреть поощрения для водителей такси за перевозку инвалидов

В докладе говорится, что число жалоб по вопросу доступности среды для инвалидов к омбудсмену не меняется «от года к году»: в 2020 г. было 28 обращений, в 2022 г. – 29 заявлений, в 2024 г. – 28. Несмотря на развитие транспортной инфраструктуры для инвалидов, в ряде городов наблюдается недостаточное число низкопольного транспорта.