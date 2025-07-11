Путин поручил предусмотреть поощрения для водителей такси за перевозку инвалидов
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству совместно с профильными комиссиями Госсовета принять меры, направленные на повышение транспортной доступности спортивных сооружений для инвалидов, предусмотрев развитие парка специализированных транспортных средств и создание системы поощрений за их перевозку для водителей такси и компаний. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, председатель комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, председатель комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» и глава Бурятии Алексей Цыденов. Они должны представить соответствующий доклад до 1 декабря 2025 г.
27 июня уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рекомендовала Генпрокуратуре проверить соблюдение обязательных требований по доступности среды для инвалидов на автовокзалах и автостанциях, а также при перевозках пассажиров организациями и индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на копию доклада «Защита прав инвалидов в РФ», который будет представлен 14 июля на расширенном заседании пяти комитетов Госдумы.
В докладе говорится, что число жалоб по вопросу доступности среды для инвалидов к омбудсмену не меняется «от года к году»: в 2020 г. было 28 обращений, в 2022 г. – 29 заявлений, в 2024 г. – 28. Несмотря на развитие транспортной инфраструктуры для инвалидов, в ряде городов наблюдается недостаточное число низкопольного транспорта.
Москалькова отметила, что количество исправных транспортных средств социального такси в стране «явно недостаточное». Такой вид перевозок является «эффективным способом обеспечения доступной среды» для инвалидов.