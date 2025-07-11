Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Путин поручил предусмотреть поощрения для водителей такси за перевозку инвалидов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству совместно с профильными комиссиями Госсовета принять меры, направленные на повышение транспортной доступности спортивных сооружений для инвалидов, предусмотрев развитие парка специализированных транспортных средств и создание системы поощрений за их перевозку для водителей такси и компаний. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, председатель комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, председатель комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» и глава Бурятии Алексей Цыденов. Они должны представить соответствующий доклад до 1 декабря 2025 г.

27 июня уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рекомендовала Генпрокуратуре проверить соблюдение обязательных требований по доступности среды для инвалидов на автовокзалах и автостанциях, а также при перевозках пассажиров организациями и индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на копию доклада «Защита прав инвалидов в РФ», который будет представлен 14 июля на расширенном заседании пяти комитетов Госдумы.

В докладе говорится, что число жалоб по вопросу доступности среды для инвалидов к омбудсмену не меняется «от года к году»: в 2020 г. было 28 обращений, в 2022 г. – 29 заявлений, в 2024 г. – 28. Несмотря на развитие транспортной инфраструктуры для инвалидов, в ряде городов наблюдается недостаточное число низкопольного транспорта.

Москалькова отметила, что количество исправных транспортных средств социального такси в стране «явно недостаточное». Такой вид перевозок является «эффективным способом обеспечения доступной среды» для инвалидов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных