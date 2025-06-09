Краснов поручил проверить доступность транспорта для нефрологических больных

Краснов поручил проверить доступность транспорта для нефрологических больныхДля тех, кто нуждается в гемодиализе, могут предусмотреть социальное такси
Эффективность работы региональных властей по транспортировке пациентов с нефрологическими заболеваниями к местам проведения гемодиализа проверят по всей стране. Такое поручение 6 июня дал генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе личного приема граждан в Чите. Особое внимание обратят на улучшение порядка перевозки больных, в частности с привлечением социального такси. Для исполнения поручения Краснов дал прокурорам две недели.
К нефрологическим заболеваниям прежде всего относятся болезни почек. Гемодиализ – регулярная процедура для пациентов, у которых нарушено функционирование этого органа. Она проводится несколько раз в неделю: кровь больного очищают от вредных веществ и избытка жидкости через специальный аппарат в медицинских условиях.
Поводом для проверки послужило обращение жительницы Забайкальского края, инвалида I группы Татьяны Никулиной. Она три раза в неделю проходит процедуру гемодиализа в Чите на расстоянии 115 км от ее места жительства. Самостоятельно добираться до города на общественном транспорте у Никулиной нет возможности: у женщины ампутирована левая нога, она передвигается на кресле-коляске и заказывает такси. Затраты на него превышают региональную социальную выплату на компенсацию проезда к месту лечения и обратно. Согласно положению о выплате нуждающимся в гемодиализе, Никулина каждый месяц получает прожиточный минимум для пенсионеров – 17 800 руб., но примерная стоимость такси в Читу и обратно к месту жительства – 7400 руб. за один раз.
Минздрав региона, как отмечает пациентка в обращении, не организовывает перевозку к месту оказания медицинской услуги – средств на это в бюджете нет. При этом транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, предусмотрена территориальной программой госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам, т. е. по полису ОМС.
Для решения проблемы Никулина предложила рассмотреть возможность принять нормативный акт, который регулировал бы транспортировку пациентов, нуждающихся в гемодиализе, к месту лечения. Она предлагает подключить для этого социальное такси. Никулина указывает, что нужно также добиться того, чтобы на эти цели выделили дополнительное бюджетное финансирование.
Как работает социальное такси
Социальное такси – это механизм поддержки, решение об использовании которого принимают регионы и муниципальные образования, пояснил «Ведомостям» член общественного совета при Министерстве транспорта Кирилл Янков. Федеральных норм, регулирующих его работу, нет. Помимо этого социальное такси подчиняется органам, ответственным за социальную защиту, заключил он.
По данным на конец 2023 г., от хронической болезни почек (ХБП) в России страдало около 19 млн человек, говорится в резолюции круглого стола «Современные подходы к организации диспансерного наблюдения и статистического учета пациентов с ХБП» в Общественной палате. К 2050 г. ХБП может занять 6-е место в структуре общей заболеваемости, говорил в октябре 2024 г. заведующий кафедрой внутренних болезней Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования кардиолог Сергей Недогода.
Ситуация с доставкой пациентов на гемодиализ вызывает серьезную обеспокоенность пациентского сообщества, заявила «Ведомостям» председатель правления общественной организации нефрологических пациентов «Нефро-лига» Галина Горецкая. По ее словам, формально законодательство позволяет регионам финансировать транспортировку пациентов с хроническими заболеваниями почек, но на практике это не работает. На государственном уровне необходимо создать единый стандарт в сфере обеспечения транспортом нефрологических пациентов на гемодиализе, считает Горецкая. Среди возможных вариантов решения вопроса – внедрение специальных социальных таксопарков для маломобильных групп населения, а также расширение практики по компенсации расходов на транспортировку, заключила она.
«Ведомости» направили запросы в Минздрав и Минтруд с просьбой рассказать, рассматривают ли они возможность транспортировки нефрологических больных с помощью социального такси.