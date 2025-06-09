Краснов поручил проверить доступность транспорта для нефрологических больных

Поводом для проверки послужило обращение жительницы Забайкальского края, инвалида I группы Татьяны Никулиной. Она три раза в неделю проходит процедуру гемодиализа в Чите на расстоянии 115 км от ее места жительства. Самостоятельно добираться до города на общественном транспорте у Никулиной нет возможности: у женщины ампутирована левая нога, она передвигается на кресле-коляске и заказывает такси. Затраты на него превышают региональную социальную выплату на компенсацию проезда к месту лечения и обратно. Согласно положению о выплате нуждающимся в гемодиализе, Никулина каждый месяц получает прожиточный минимум для пенсионеров – 17 800 руб., но примерная стоимость такси в Читу и обратно к месту жительства – 7400 руб. за один раз.