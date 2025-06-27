Генпрокуратуре рекомендовали проверить транспортную доступность для инвалидов

В докладе Министерству здравоохранения рекомендовано проработать вопрос повышения квалификации педиатров, чтобы они эффективнее выявляли и лечили орфанные (редкие) заболевания. Минздраву также предлагается изучить возможность расширения программы неонатального скрининга для выявления редких заболеваний.

С такой же инициативой в Минздрав обращались специалисты Медико-генетического научного центра (МГНЦ) имени академика Н. П. Бочкова. На первом этапе они предлагали включить в скрининг миодистрофию Дюшенна – Беккера и дефицит декарбоксилазы ароматических аминокислот (AADC-синдром). Для их диагностики не нужны закупки дополнительного оборудования, а для терапии есть эффективные препараты. В частности, их закупает фонд «Круг добра», пояснял «Ведомостям» директор центра, главный внештатный генетик Минздрава РФ Сергей Куцев.

Программа расширенного неонатального скрининга стартовала в России в 2023 г. Новорожденных проверяют на 36 наследственных и врожденных патологий. Первые передаются от родителей к ребенку, а вторые возникают во время развития эмбриона. По итогам 2024 г. скрининг охватил 99% из 1,2 млн появившихся на свет детей, следует из данных МГНЦ им. Н. П. Бочкова. У 726 из них (0,06% от общего числа) были выявлены заболевания. В частности, у 24% из них была обнаружена спинальная мышечная атрофия. Это наследственное нервно-мышечное заболевание, приводящее к серьезным двигательным нарушениям.