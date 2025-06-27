Генпрокуратуре рекомендовали проверить транспортную доступность для инвалидов

Генпрокуратуре рекомендовали проверить транспортную доступность для инвалидовОрганизовать такую оценку владельцев автовокзалов и перевозчиков призвала Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рекомендовала Генпрокуратуре проверить соблюдение обязательных требований по доступности среды для инвалидов на автовокзалах и автостанциях, а также при перевозках пассажиров организациями и индивидуальными предпринимателями. Об этом говорится в докладе «Защита прав инвалидов в РФ». Он будет представлен 14 июля на расширенном заседании пяти комитетов Госдумы. Копия доклада есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в нижней палате парламента.
Согласно тексту доклада, количество жалоб по вопросу доступности среды для инвалидов к уполномоченному не меняется «от года к году»: в 2020 г. было 28 таких обращений, в 2022 г. – 29 писем, в 2024 г. – 28 заявлений. Несмотря на развитие транспортной инфраструктуры для инвалидов, в некоторых городах наблюдается недостаточное количество низкопольного транспорта (требуется инвалидам-колясочникам).
Омбудсмен отмечает, что количество исправных транспортных средств социального такси в РФ «явно недостаточное». Такой вид перевозок является «эффективным способом обеспечения доступной среды» для инвалидов.
При этом еще 6 июня генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение проверить по всей стране эффективность работы региональных властей по транспортировке пациентов с нефрологическими заболеваниями к местам проведения гемодиализа. Гемодиализ является регулярной процедурой для пациентов с таким диагнозом.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Генпрокуратуры с просьбой уточнить, планирует ли ведомство проводить проверку транспортных компаний на соблюдение условий доступности среды для инвалидов.
Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что в России сокращается число взрослых инвалидов, но растет количество детей-инвалидов. К такой категории должны применяться специальные подходы при организации доступной среды – например, в Москве есть тактильная плитка, звуковые светофоры, а также шрифт Брайля в транспорте, перечислил депутат.
«У нас есть госпрограмма «Доступная среда», и буквально на днях мы смотрели ее кассовое исполнение. Оно выполнено практически на 100%, при этом мы видим, что не все регионы с пониманием относятся к этой сфере и не делают многие вещи там, где это можно сделать», – подчеркнул Нилов.
Что еще предложила Москалькова в докладе
С такой же инициативой в Минздрав обращались специалисты Медико-генетического научного центра (МГНЦ) имени академика Н. П. Бочкова. На первом этапе они предлагали включить в скрининг миодистрофию Дюшенна – Беккера и дефицит декарбоксилазы ароматических аминокислот (AADC-синдром). Для их диагностики не нужны закупки дополнительного оборудования, а для терапии есть эффективные препараты. В частности, их закупает фонд «Круг добра», пояснял «Ведомостям» директор центра, главный внештатный генетик Минздрава РФ Сергей Куцев.
Программа расширенного неонатального скрининга стартовала в России в 2023 г. Новорожденных проверяют на 36 наследственных и врожденных патологий. Первые передаются от родителей к ребенку, а вторые возникают во время развития эмбриона. По итогам 2024 г. скрининг охватил 99% из 1,2 млн появившихся на свет детей, следует из данных МГНЦ им. Н. П. Бочкова. У 726 из них (0,06% от общего числа) были выявлены заболевания. В частности, у 24% из них была обнаружена спинальная мышечная атрофия. Это наследственное нервно-мышечное заболевание, приводящее к серьезным двигательным нарушениям.
Доступная среда для инвалидов – это не про то, что каждый автобус должен быть полностью приспособлен для них, отмечает член общественного совета при Министерстве транспорта Кирилл Янков. Это значит, что по каждому маршруту должны ходить автобусы, доступные для людей с ограниченными возможностями, по определенному, заранее объявленному расписанию, уточнил он.
По словам Янкова, в перспективе не стоит задача сделать абсолютно весь городской транспорт доступным. «Автобусы малой вместимости, например, технически нельзя сделать доступными – ни низкий пол, ни опускаемую платформу, по которой можно было бы заехать в салон. Для этого нужна соответствующая ширина дверей, которая для этого не предусмотрена», – пояснил он.
Янков отметил, что междугородный и пригородный транспорт – это другая проблема по доступности: инвалид может оказаться на доступном вокзале, но потом выяснится, что он не может на коляске погрузиться в автобус из-за его высокопольности.
В подготовке статьи участвовали Елена Мухаметшина и Анна Киселева