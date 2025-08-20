«Газпром нефть» за три года расширит сеть АЗС до 1650 станций
«Газпром нефть» планирует увеличить сеть АЗС к концу 2027 г. на 6,5% по сравнению с показателем на начало 2025 г. до 1650 станций. Об этом сообщил журналистам директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.
В начале этого года сеть АЗС «Газпром нефти» насчитывала 1549 станций, уточнил он.
По словам Шепельского, на фоне роста популярности автотуризма компания развивает трассовые АЗС. В 2026 г. «Газпром нефть» планирует открыть первую многофункциональную станцию на трассе М-12 «Восток».
Также компания в ближайшие три года рассчитывает расширить партнерскую сеть АЗС «Опти» с 317 до более чем 400 станций.
Кроме того, в 2026 г. «Газпром нефть» запустит новый топливный терминал в Челябинской области, готовность объекта уже превышает 90%, отметил Шепельский.
По прогнозу «Газпром нефти», спрос на моторное топливо в России к 2035 г. увеличится на 3-4% к уровню 2024 г. за счет строительства скоростных автомагистралей, развития автотуризма и коммерческих перевозок.
По итогам торгов на «СПБ бирже» 18 августа стоимость бензина марки АИ-92 по национальному индексу увеличилась на 1,33% по сравнению с закрытием предыдущих торгов и достигла 71 516 руб. за тонну, установив новый рекорд. Цена бензина АИ-95 также обновила исторический максимум, поднявшись на 2,19% и достигнув 80 430 руб. за тонну.