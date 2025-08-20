«Газпром нефть» за три года расширит сеть АЗС до 1650 станций

По итогам торгов на «СПБ бирже» 18 августа стоимость бензина марки АИ-92 по национальному индексу увеличилась на 1,33% по сравнению с закрытием предыдущих торгов и достигла 71 516 руб. за тонну, установив новый рекорд. Цена бензина АИ-95 также обновила исторический максимум, поднявшись на 2,19% и достигнув 80 430 руб. за тонну.