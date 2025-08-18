Биржевые цены на бензин достигли нового рекорда
Стоимость бензина марки АИ-92 по национальному индексу по итогам торгов 18 августа увеличилась на 1,33% по сравнению с закрытием предыдущих торгов и достигла 71 516 руб. за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Цена бензина АИ-95 также обновила исторический максимум, поднявшись на 2,19% и достигнув 80 430 руб. за тонну.
4 августа бензин АИ-92 подорожал на 1,16% до 66 642 руб. за тонну. Тогда же летнее дизельное топливо прибавило 0,5% и достигло 58 134 руб. за тонну.