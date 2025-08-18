Биржевые цены на бензин достигли нового рекорда

Стоимость бензина марки АИ-92 по национальному индексу по итогам торгов 18 августа увеличилась на 1,33% по сравнению с закрытием предыдущих торгов и достигла 71 516 руб. за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.