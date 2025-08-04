Цена бензина АИ-95 на бирже обновила исторический максимум
Стоимость бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) по итогам торгов 4 августа достигла рекордного уровня – 77 001 руб. за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Таким образом, был превышен предыдущий максимум, установленный в сентябре 2023 г., когда цена бензина АИ-95 составляла 76 876 руб. за тонну.
За день стоимость бензина АИ-95 выросла на 1,08%.
Одновременно подорожал и бензин АИ-92 – его цена выросла на 1,16% до 66 642 руб. за тонну. Летнее дизельное топливо прибавило 0,5% и достигло 58 134 руб. за т.
В апреле «Ведомости» писали о том, что Минэнерго ожидает роста спроса на бензин и дизель в России к 2050 г. на 18% в сравнении с 2024 г. – до 110 млн т в год. В частности, спрос на бензин марки АИ-95, согласно прогнозам Минэнерго, увеличится почти вдвое до 35 млн т. Потребление дизельного топлива вырастет на 22% и составит 67 млн т. В то же время спрос на бензин АИ-92 снизится в 2,5 раза до 8 млн т.