Цена бензина АИ-95 на бирже обновила исторический максимум

В апреле «Ведомости» писали о том, что Минэнерго ожидает роста спроса на бензин и дизель в России к 2050 г. на 18% в сравнении с 2024 г. – до 110 млн т в год. В частности, спрос на бензин марки АИ-95, согласно прогнозам Минэнерго, увеличится почти вдвое до 35 млн т. Потребление дизельного топлива вырастет на 22% и составит 67 млн т. В то же время спрос на бензин АИ-92 снизится в 2,5 раза до 8 млн т.