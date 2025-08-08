Стоимость бензина Аи-95 превысила 80 000 рублей за тонну

Стоимость бензина Аи-95 превысила 80 000 рублей за тоннуТопливо дорожает на бирже восьмой день подряд
Цена тонны бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПБМТСБ) в ходе торгов 8 августа достигла 80 206 руб. Это на 0,8% больше по сравнению с предыдущей торговой сессией и очередной рекорд для этой марки бензина.
Интенсивный рост биржевых цен на Аи-95 начался 29 июля – то есть топливо дорожает восьмую торговую сессию подряд. Днем ранее – 28 июля – правительство России ввело ограничение на экспорт бензина непосредственными производителями нефтепродуктов. Эта мера действует до конца августа, она, как пояснял кабмин, должна привести к сохранению стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ.
Для сравнения, 1 июля тонна Аи-95 стоила 68 900 руб., в начале лета (2 июня) – 61 000 руб., а в начале года – около 55 000 руб. Аи-92 тоже постепенно дорожает, но меньшими темпами. Тонна бензина этой марки на 2 июня стоила на бирже 57 300 руб., 1 июля – 64 000 руб., 8 августа – 68 599 руб. Дизельное топливо с начала года прибавило в цене 8%, до 58 000 руб. за т.
Минэнерго в своем комментарии по ситуации на внутреннем рынке автомобильного бензина 8 августа отметило, что он полностью обеспечен предложением. Производство бензина и отгрузки на внутренний рынок с начала года стабильно превышали показатели прошлого года, сформирован необходимый уровень запасов, говорится в сообщении министерства.
Ведомство также ожидает, что выпадающие объемы производства бензина из-за незапланированных ремонтных работ будут в ближайшие дни компенсированы.
«В условиях запрета экспорта, весь дополнительный объем предложения топлива будет направлен на внутренний рынок во все каналы реализации – в приоритете биржевые продажи и реализация мелким оптом в рынок», – добавляет Минэнерго.
Топливо дорожает вслед за сезонным ростом спроса, объясняет замглавы наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. «Нужно понимать, что запрет на экспорт – не стоп-кран, он не действует моментально», – говорит он. Эксперт считает, что эффект будет заметен через две-четыре недели, и он будет усилен окончанием летнего пика спроса.
В 2024 г. объем производства бензина в РФ сократился на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 41,1 млн т, напоминает генеральный директор агентства «НААНС-медиа» Тамара Сафонова. По ее словам, этот тренд продолжается и в 2025 г. на фоне сокращения нефтедобычи при исполнении соглашения ОПЕК+.
Сдерживающий эффект на цены может оказать увеличение нормативов биржевых торгов бензином, полагает Гусев. В начале августа Федеральная антимонопольная служба заявила, что изучает вопрос увеличения нормативов с текущих 15% до 17% от общего объема производства.
Рост биржевых цен пока слабо сказывается на стоимости топлива в рознице. По данным Росстата, средняя стоимость бензина Аи-92 выросла с начала года почти на 5% до 58 руб. за литр, Аи-95 – на 4,5% до 63,3 руб., дизеля – на 2% до 71,5 руб.