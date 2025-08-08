Стоимость бензина Аи-95 превысила 80 000 рублей за тонну

Для сравнения, 1 июля тонна Аи-95 стоила 68 900 руб., в начале лета (2 июня) – 61 000 руб., а в начале года – около 55 000 руб. Аи-92 тоже постепенно дорожает, но меньшими темпами. Тонна бензина этой марки на 2 июня стоила на бирже 57 300 руб., 1 июля – 64 000 руб., 8 августа – 68 599 руб. Дизельное топливо с начала года прибавило в цене 8%, до 58 000 руб. за т.