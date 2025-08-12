Цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Цена бензина Аи-95 вновь побила рекорд и составила 80 154 руб. за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
8 августа цена тонны бензина марки Аи-95 достигла впервые 80 206 руб. Это на 0,8% больше по сравнению с предыдущей торговой сессией.
Интенсивный рост биржевых цен на Аи-95 начался 29 июля – то есть топливо дорожает восьмую торговую сессию подряд. Днем ранее – 28 июля – правительство России ввело ограничение на экспорт бензина непосредственными производителями нефтепродуктов.