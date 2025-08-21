Общий объем рынка чипсов в первом полугодии составил 135,3 млрд рублей

В денежном эквиваленте продажи чипсов уверено растут: на 10,1% за шесть месяцев, по данным аналитической компании «Нильсен», на 13,6% – по подсчетам NTech. При этом, согласно сведениям «Нильсен», продажи чипсов в упаковках упали в первом полугодии 2025 г. на 7% год к году.