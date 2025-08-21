Газета
Общий объем рынка чипсов в первом полугодии составил 135,3 млрд рублей

Совокупный объем рынка чипсов с января по июнь 2025 г. составил 135,3 млрд руб., следует из данных NTech.

В денежном эквиваленте продажи чипсов уверено растут: на 10,1% за шесть месяцев, по данным аналитической компании «Нильсен», на 13,6% – по подсчетам NTech. При этом, согласно сведениям «Нильсен», продажи чипсов в упаковках упали в первом полугодии 2025 г. на 7% год к году.

NTech подсчитала, что с января по июнь реализация этого товара снизилась на 3,4% до 121 900 т.

В России снижаются продажи чипсов

Бизнес / Торговля и услуги

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, потребители обращают внимание на более здоровые продукты. Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров считает это главным фактором падения спроса. По его словам, долю рынка у чипсов «откусывают» другие категории соленых закусок.

