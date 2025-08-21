Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая

Ведомости

Сеть косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» выйдет в Китай в 2026 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.

Первая точка будет открыта в Шанхае с населением более 30 млн человек. Компания впервые займет «не отдельный магазин в уже существующем торговом центре, а целое здание». На первых этажах будет большой магазин ритейлера, на верхних – азиатский хаб «Золотого яблока», который будет управлять бизнесом в регионе.

В Китае будет представлен ассортимент продукции из России и других стран во всех сегментах – от массмаркета до люкса.

«Компания выходит в Китай омниканально: наряду с офлайн-магазином будет работать ecom-направление с доставкой по территории Шанхая, площадь которого превышает 6000 кв. км. В будущем заказы будут доставляться и в другие города страны», – говорится в сообщении.

«Золотое яблоко» – международный омниканальный бьюти-ритейлер, один из лидеров рынка товаров для красоты в СНГ. Сейчас сеть открыта в шести странах: России, Казахстане, Республике Беларусь, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Выручка сети в 2024 г. выросла на 66,3% по сравнению с 2023 г. и достигла 155,5 млрд руб. Таким образом, сеть обогнала по этому показателю конкурентов – «Лэтуаль» и «Рив Гош», выручка которых составила 89,3 млрд и 37,5 млрд руб. соответственно, отмечали «Ведомости». Результаты «Золотого яблока» по выручке также оказались лучше, чем у «Подружки» (24,8 млрд руб.) и «Иль де Ботэ» (8,2 млрд руб.).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных