«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая
Сеть косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» выйдет в Китай в 2026 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.
Первая точка будет открыта в Шанхае с населением более 30 млн человек. Компания впервые займет «не отдельный магазин в уже существующем торговом центре, а целое здание». На первых этажах будет большой магазин ритейлера, на верхних – азиатский хаб «Золотого яблока», который будет управлять бизнесом в регионе.
В Китае будет представлен ассортимент продукции из России и других стран во всех сегментах – от массмаркета до люкса.
«Компания выходит в Китай омниканально: наряду с офлайн-магазином будет работать ecom-направление с доставкой по территории Шанхая, площадь которого превышает 6000 кв. км. В будущем заказы будут доставляться и в другие города страны», – говорится в сообщении.
«Золотое яблоко» – международный омниканальный бьюти-ритейлер, один из лидеров рынка товаров для красоты в СНГ. Сейчас сеть открыта в шести странах: России, Казахстане, Республике Беларусь, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Выручка сети в 2024 г. выросла на 66,3% по сравнению с 2023 г. и достигла 155,5 млрд руб. Таким образом, сеть обогнала по этому показателю конкурентов – «Лэтуаль» и «Рив Гош», выручка которых составила 89,3 млрд и 37,5 млрд руб. соответственно, отмечали «Ведомости». Результаты «Золотого яблока» по выручке также оказались лучше, чем у «Подружки» (24,8 млрд руб.) и «Иль де Ботэ» (8,2 млрд руб.).