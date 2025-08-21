«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая

Выручка сети в 2024 г. выросла на 66,3% по сравнению с 2023 г. и достигла 155,5 млрд руб. Таким образом, сеть обогнала по этому показателю конкурентов – «Лэтуаль» и «Рив Гош», выручка которых составила 89,3 млрд и 37,5 млрд руб. соответственно, отмечали «Ведомости». Результаты «Золотого яблока» по выручке также оказались лучше, чем у «Подружки» (24,8 млрд руб.) и «Иль де Ботэ» (8,2 млрд руб.).