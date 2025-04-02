Сеть «Золотое яблоко» обогнала «Лэтуаль» и «Рив Гош» по выручке в 2024 году

Такую динамику в компании объяснили ставкой на электронную коммерцию. За год выручка от продаж через интернет-магазин увеличилась в два раза, доля электронной торговли в общем обороте составляет свыше 50%. В 2024 г. в «Золотом яблоке» клиенты сделали около 47 млн заказов, из них 20,5 млн (43%) – в интернет-магазине. Также в течение прошлого года компания продолжала расширять офлайн-присутствие: открылось четыре новых магазина, в результате общая торговая площадь «Золотого яблока» составила около 45 000 кв. м.