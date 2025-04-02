Сеть «Золотое яблоко» обогнала «Лэтуаль» и «Рив Гош» по выручке в 2024 году
Выручка бьюти-рbтейлера «Золотое яблоко» в России в прошлом году выросла на 66,3% по сравнению с 2023 г. и достигла 155,5 млрд руб., говорится в сообщении компании. Таким образом, сеть обогнала по этому показателю конкурентов – «Лэтуаль» и «Рив Гош», выручка которых составила 89,3 млрд и 37,5 млрд руб. соответственно.
Результаты «Золотого яблока» по выручке также оказались лучше, чем у «Подружки» (24,8 млрд руб.) и «Иль де Ботэ» (8,2 млрд руб.).
Такую динамику в компании объяснили ставкой на электронную коммерцию. За год выручка от продаж через интернет-магазин увеличилась в два раза, доля электронной торговли в общем обороте составляет свыше 50%. В 2024 г. в «Золотом яблоке» клиенты сделали около 47 млн заказов, из них 20,5 млн (43%) – в интернет-магазине. Также в течение прошлого года компания продолжала расширять офлайн-присутствие: открылось четыре новых магазина, в результате общая торговая площадь «Золотого яблока» составила около 45 000 кв. м.
«Золотое яблоко» – международный омниканальный бьюти-ритейлер, один из лидеров рынка товаров для красоты в СНГ. Компания работает в России, Казахстане, Белоруссии, Катаре и ОАЭ. В феврале сеть сообщила о запуске продаж в Саудовской Аравии и планах стать первым российским ритейлером в королевстве. Магазины «Золотого яблока» находятся в 25 городах.