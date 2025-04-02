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Сеть «Золотое яблоко» обогнала «Лэтуаль» и «Рив Гош» по выручке в 2024 году

Ведомости

Выручка бьюти-рbтейлера «Золотое яблоко» в России в прошлом году выросла на 66,3% по сравнению с 2023 г. и достигла 155,5 млрд руб., говорится в сообщении компании. Таким образом, сеть обогнала по этому показателю конкурентов – «Лэтуаль» и «Рив Гош», выручка которых составила 89,3 млрд и 37,5 млрд руб. соответственно.

Результаты «Золотого яблока» по выручке также оказались лучше, чем у «Подружки» (24,8 млрд руб.) и «Иль де Ботэ» (8,2 млрд руб.).

Такую динамику в компании объяснили ставкой на электронную коммерцию. За год выручка от продаж через интернет-магазин увеличилась в два раза, доля электронной торговли в общем обороте составляет свыше 50%. В 2024 г. в «Золотом яблоке» клиенты сделали около 47 млн заказов, из них 20,5 млн (43%) – в интернет-магазине. Также в течение прошлого года компания продолжала расширять офлайн-присутствие: открылось четыре новых магазина, в результате общая торговая площадь «Золотого яблока» составила около 45 000 кв. м.

«Золотое яблоко» – международный омниканальный бьюти-ритейлер, один из лидеров рынка товаров для красоты в СНГ. Компания работает в России, Казахстане, Белоруссии, Катаре и ОАЭ. В феврале сеть сообщила о запуске продаж в Саудовской Аравии и планах стать первым российским ритейлером в королевстве. Магазины «Золотого яблока» находятся в 25 городах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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