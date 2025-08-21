ФАС выписала штрафы коммунальным предприятиям на 7,2 млн рублей с начала года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала несколько ресурсоснабжающих организаций на 7,2 млн руб. с начала 2025 г. по 43 нарушениям, сообщила пресс-служба ведомства.
Как объяснили в надзорной службе, штрафы выписывались за нарушение правил при подключении компаний к системам водоснабжения и водоотведения. ФАС также выдала 14 предупреждений. В ведомстве сравнили показатели с 2024 г., когда за 12 месяцев штрафы были выписаны на сумму 9,2 млн руб., а количество нарушений составило 79.
При этом за 2024 г. нарушителей закона о рекламы надзорная служба оштрафовала на общую сумму в 161,3 млн руб. На рассмотрении ведомства тогда оказалось 19 789 заявлений о нарушениях в этой сфере. По результатам проверок было возбуждено 4209 дел, а также выдано 1921 предписание об устранении нарушений.