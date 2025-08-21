ФАС выписала штрафы коммунальным предприятиям на 7,2 млн рублей с начала года

При этом за 2024 г. нарушителей закона о рекламы надзорная служба оштрафовала на общую сумму в 161,3 млн руб. На рассмотрении ведомства тогда оказалось 19 789 заявлений о нарушениях в этой сфере. По результатам проверок было возбуждено 4209 дел, а также выдано 1921 предписание об устранении нарушений.