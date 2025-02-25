В 2024 году ФАС оштрафовала нарушителей закона о рекламе на 161 млн рублей
ФАС в 2024 г. оштрафовала нарушителей закона о рекламе на общую сумму в 161,3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
Всего служба рассмотрела 19 789 заявлений о нарушениях в сфере рекламы. По результатам рассмотрения было возбуждено 4209 дел, а также выдано 1921 предписание об устранении нарушений. Антимонопольщики вынесли 2 202 постановления о штрафах.
Чаще всего нарушения касались рекламы по сетям электросвязи, финансовых услуг и наружной рекламы. Меньше случаев было выявлено в сфере медицинской рекламы, недобросовестной рекламы и рекламы ценных бумаг.
11 февраля стало известно, что ФАС за 2024 г. оштрафовала газораспределительные организации на 407,3 млн руб. Специалисты ведомства выявили 1256 нарушений в сфере газоснабжения. Основными нарушениями были затягивание сроков подключения и необоснованные отказы.