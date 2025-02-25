В 2024 году ФАС оштрафовала нарушителей закона о рекламе на 161 млн рублей

Всего служба рассмотрела 19 789 заявлений о нарушениях в сфере рекламы. По результатам рассмотрения было возбуждено 4209 дел, а также выдано 1921 предписание об устранении нарушений. Антимонопольщики вынесли 2 202 постановления о штрафах.