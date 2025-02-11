ФАС за год оштрафовала газораспределительные организации на 407,3 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в 2024 г. наложила штрафы на газораспределительные организации на общую сумму 407,3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
Всего выявили 1256 нарушений в сфере газоснабжения. Основные проблемы заключались в затягивании сроков подключения к газу, необоснованных отказах или уклонении от заключения договоров, а также в навязывании потребителям невыгодных условий.
В частности, ФАС вынесла 988 постановлений о назначении штрафов на сумму 292,7 млн руб. за нарушения в рамках бесплатной догазификации. По стандартному техприсоединению к газу выявили 268 нарушений. Общая сумма штрафов по ним составила 114,6 млн руб.
11 февраля УФАС в Тульской области оштрафовало энергетиков на 12 млн руб. за неподключение потребителей к сетям. Антимонопольщики получили 12 заявлений о срыве сроков по договорам.