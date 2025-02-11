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ФАС за год оштрафовала газораспределительные организации на 407,3 млн рублей

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в 2024 г. наложила штрафы на газораспределительные организации на общую сумму 407,3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Всего выявили 1256 нарушений в сфере газоснабжения. Основные проблемы заключались в затягивании сроков подключения к газу, необоснованных отказах или уклонении от заключения договоров, а также в навязывании потребителям невыгодных условий.

В частности, ФАС вынесла 988 постановлений о назначении штрафов на сумму 292,7 млн руб. за нарушения в рамках бесплатной догазификации. По стандартному техприсоединению к газу выявили 268 нарушений. Общая сумма штрафов по ним составила 114,6 млн руб.

11 февраля УФАС в Тульской области оштрафовало энергетиков на 12 млн руб. за неподключение потребителей к сетям. Антимонопольщики получили 12 заявлений о срыве сроков по договорам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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