В РЖД начали действовать скидки на грузоперевозки по ряду направлений

Экспорт черных металлов будет обходиться партнерам РЖД на 7% дешевле до конца 2025 г. Скидка действует, если груз будет перевозиться со станции Череповец-2 через некоторые пограничные станции с Казахстаном или по коридору Север – Юг. Еще на год дольше (до конца 2026 г.) продлится действие скидки в 15,5% на внутренние и экспортные перевозки газойля, топочного мазута и нефтяного топлива. Маршрут должен начинаться на станции Анжерская (Кемеровская область) и продолжаться в западном направлении.