В РЖД начали действовать скидки на грузоперевозки по ряду направлений
Экспорт черных металлов будет обходиться партнерам РЖД на 7% дешевле до конца 2025 г. Скидка действует, если груз будет перевозиться со станции Череповец-2 через некоторые пограничные станции с Казахстаном или по коридору Север – Юг. Еще на год дольше (до конца 2026 г.) продлится действие скидки в 15,5% на внутренние и экспортные перевозки газойля, топочного мазута и нефтяного топлива. Маршрут должен начинаться на станции Анжерская (Кемеровская область) и продолжаться в западном направлении.
В РЖД рассказали и о расширении уже действующей скидки на перевозки чугуна со станции Череповец-2 до припортовых станций Автово и Новый порт в Санкт-Петербурге. Снижение тарифов в объеме 27,9% теперь будет распространяться и на перевозки на станцию Лужская в Ленинградской области.
В начале августа РБК сообщал со ссылкой на источники, что сотрудники центрального аппарата РЖД и управлений дорог с июля пишут заявления о предоставлении двух отпускных дней за свой счет. По данным издания, решение было связано с сокращением объема грузоперевозок, однако оно не затронуло рабочих производственных профессий и коснулось только управленческого штата компании.