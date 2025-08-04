РЖД ввели дополнительные выходные из-за снижения грузоперевозок
Один из собеседников издания уточнил, что решение не носит формального характера и касается только управленческого штата компании. Оно не затронуло рабочих производственных профессий. По словам источника, решение обусловлено желанием сохранить персонал, который пришлось бы сократить в нынешней экономической ситуации. Ситуация обсуждалась с железнодорожной профсоюзной организацией, поддержавшей предложение.
Источник газеты, знакомый с ситуацией в компании, подтвердил информацию. Он заявил, что «в последнее время РЖД сталкивается с существенным непредъявлением грузов, что влияет на ее показатели».
1 августа «Ведомости» писали, что погрузка на сети РЖД в июле 2025 г. сократилась на 5,4% в годовом выражении до 92,1 млн т. Темпы снижения погрузки замедлились и в июле оказались наиболее низкими с февраля этого года. В компании уточнили, что на показатели влияет неблагоприятная конъюнктура товарных рынков. Сокращение отгрузки нефтяных грузов там связали с ремонтами на НПЗ. Отрицательную динамику погрузки зерновых – с низким урожаем 2024 г. и квотированием экспорта.
Существенные потери в объемах также связаны с непредъявлением грузов по уже согласованным заявкам на перевозки. По данным РЖД, в январе – июле 2025 г. в направлении портов Северо-Запада грузоотправители отказались от погрузки 7 млн т угля, в направлении портов Юга – 3,1 млн т. По аналогичной причине на 0,6 млн т не выполнены параметры соглашения по вывозу угля из Кузбасса на Восток.