РЖД ввели дополнительные выходные из-за снижения грузоперевозок

1 августа «Ведомости» писали, что погрузка на сети РЖД в июле 2025 г. сократилась на 5,4% в годовом выражении до 92,1 млн т. Темпы снижения погрузки замедлились и в июле оказались наиболее низкими с февраля этого года. В компании уточнили, что на показатели влияет неблагоприятная конъюнктура товарных рынков. Сокращение отгрузки нефтяных грузов там связали с ремонтами на НПЗ. Отрицательную динамику погрузки зерновых – с низким урожаем 2024 г. и квотированием экспорта.