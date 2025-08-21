Чистый убыток ТМК по МСФО в первом полугодии вырос до 3,2 млрд рублей

1 августа сообщалось, что акционеры ТМК одобрили переход на единую акцию путем присоединения восьми ключевых дочерних обществ к материнской компании. Владельцы бумаг, проголосовавшие против реорганизации или не участвовавшие в собрании, получили право предъявить акции к выкупу по цене 116,10 руб. за бумагу. А акции присоединяемых дочерних компаний будут обменены на акции ТМК.