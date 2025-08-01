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Акционеры ТМК на собрании одобрили переход на единую акцию

Ведомости

Акционеры Трубной металлургической компании (ТМК) одобрили решение о переходе на единую акцию путем присоединения восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании. Соответствующее решение было принято на общем собрании. Об этом говорится в опубликованном сообщении организации.

17 июня совет директоров ТМК также одобрил переход на единую акцию.

Акционеры ТМК, которые проголосовали против присоединения «дочек» или не принимали участия в собрании, имеют право предъявить свои акции к выкупу. Цена выкупа составит 116,10 руб. за акцию ТМК.

Сроки для предъявления акций к выкупу:

- до 15 сентября – окончание приема заявок;

- до 15 октября – завершение расчетов.

Акции миноритарных акционеров присоединяемых дочерних компаний, согласившихся на изменения, будут обменены на акции ТМК. Для этого будет проведена допэмиссия, объем которой, по предварительным оценкам, не превысит 5% уставного капитала ТМК. Неиспользованные в обмене акции будут погашены.

Владельцы акций дочерних компаний, которые не согласны с присоединением к ТМК или не примут участие в собраниях, также смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу. Коэффициенты конвертации и цены выкупа рассчитаны для каждого общества на рыночной основе.

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