Акционеры ТМК на собрании одобрили переход на единую акцию

Владельцы акций дочерних компаний, которые не согласны с присоединением к ТМК или не примут участие в собраниях, также смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу. Коэффициенты конвертации и цены выкупа рассчитаны для каждого общества на рыночной основе.