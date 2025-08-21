Биржевая цена бензина Аи-92 вновь обновила рекорд

18 августа стоимость бензина марки Аи-92 по итогам торгов увеличилась на 1,33% по сравнению с закрытием предыдущих торгов и достигла 71 516 руб. за тонну. Марка Аи-95 тогда обновила рекорд до 80 154 руб. за тонну.