Биржевая цена бензина Аи-92 вновь обновила рекорд
Стоимость бензина марки Аи-92 на торгах выросла на 0,21% до 72 663 руб. за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. 20 августа эта цифра составляла 72 514 руб. за тонну.
В то же время стоимость бензина марки Аи-95 снизилась до 81 342 руб. за тонну. Это на 1,11% меньше, чем 20 августа, когда стоимость бензина составила 82 253 руб. за тонну.
18 августа стоимость бензина марки Аи-92 по итогам торгов увеличилась на 1,33% по сравнению с закрытием предыдущих торгов и достигла 71 516 руб. за тонну. Марка Аи-95 тогда обновила рекорд до 80 154 руб. за тонну.