«Известия»: Apple ведет переговоры с РФ и бизнесом о предустановке RuStore

В августе также сообщалось, что в терминалах «Сбера» может появиться возможность оплаты с iPhone. Такое предупреждение было замечено на самих терминалах. В «Сбере» при этом не стали комментировать «Ведомостям» данную информацию. Еще в ноябре 2024 г. старший вице-президент банка Дмитрий Малых говорил, что «Сбер» намерен запустить новый механизм оплаты покупок через Bluetooth уже во второй половине 2025 г.