«Известия»: Apple ведет переговоры с РФ и бизнесом о предустановке RuStore

Ведомости

Российские власти, институты развития и бизнес начали переговоры с Apple о том, чтобы допустить в App Store магазины мобильных приложений, разработанные в РФ, в первую очередь RuStore, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с содержанием дискуссий.

Источник в правительственных кругах отметил в разговоре с газетой, что обсуждение вопроса действительно идет, однако пока сторонам не удалось достичь договоренностей. Еще один собеседник агентства сообщил, что в неформальной обстановке Apple все же пообещала Минцифры не препятствовать возможности разместить RuStore в своем магазине.

Партнер Comnews Research Леонид Коник рассказал изданию, что успешные переговоры станут «сенсацией» для мира, т. к. сейчас «сломать эту монополию удалось лишь Европейскому союзу». Он напомнил о законе объединения, согласно которому Apple обязана допускать альтернативные магазины приложений в App Store.

Как пишут «Известия», договоренность может начать действовать с 1 сентября 2025 г. С этого времени вступают в силу поправки в закон «О защите прав потребителя». Они, в свою очередь, касаются обязательной предустановки российских магазинов приложений на все реализуемые в России планшеты и смартфоны. Устройство, где такая возможность не предусмотрена, будет считаться «дефектным».

В августе также сообщалось, что в терминалах «Сбера» может появиться возможность оплаты с iPhone. Такое предупреждение было замечено на самих терминалах. В «Сбере» при этом не стали комментировать «Ведомостям» данную информацию. Еще в ноябре 2024 г. старший вице-президент банка Дмитрий Малых говорил, что «Сбер» намерен запустить новый механизм оплаты покупок через Bluetooth уже во второй половине 2025 г.

