ТАСС: в терминалах «Сбера» может появиться возможность оплаты с iPhone

Об идее внедрения аналога Apple Pay в Сбербанке сообщали в ноябре 2024 г. Тогда старший вице-президент банка Дмитрий Малых говорил, что «Сбер» намерен запустить новый механизм оплаты покупок через Bluetooth уже во второй половине 2025 г. По его словам, это даст клиентам возможность платить в магазинах, приложив смартфон к терминалу независимо от операционной системы устройства.