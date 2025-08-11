ТАСС: в терминалах «Сбера» может появиться возможность оплаты с iPhone
В терминалах Сбербанка появилось предупреждение о возможности в будущем оплачивать покупки с помощью iPhone, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
«Скоро тут будет оплата айфоном. Следите за обновлениями», – анонсировала кредитная организация.
В «Сбере» не стали комментировать «Ведомостям» данную информацию.
Об идее внедрения аналога Apple Pay в Сбербанке сообщали в ноябре 2024 г. Тогда старший вице-президент банка Дмитрий Малых говорил, что «Сбер» намерен запустить новый механизм оплаты покупок через Bluetooth уже во второй половине 2025 г. По его словам, это даст клиентам возможность платить в магазинах, приложив смартфон к терминалу независимо от операционной системы устройства.
В июле 2025 г. вице-президент, заместитель директора департамента платежных технологий Т-банка Сергей Хромов рассказал «Ведомостям», что и в этой кредитной организации проходят тестирования различных технологий, чтобы вернуть «опыт Apple Pay для владельцев iPhone». При этом он отметил удобство платежных стикеров, которые все же не исчезнут даже после возобновления процесса оплаты телефоном.