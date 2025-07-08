Газета
Телеграм
Главная / Финансы /

Банки по-прежнему видят спрос на платяжные стикеры

Но с развитием других бесконтактных способов оплаты их популярность вряд ли будет возрастать
Наталья Заруцкая
Среди клиентов кредитных организаций спрос на платежные стикеры не пропадает, а стоимость выпуска может доходить почти до 1000 руб.
Среди клиентов кредитных организаций спрос на платежные стикеры не пропадает, а стоимость выпуска может доходить почти до 1000 руб. / Светлана Шевченко / РИА Новости

Массово запущенные банками в 2023 г. платежные стикеры постепенно меняют свою функцию: они заняли свою нишу и становятся не только способом платежа, но и средством самовыражения. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент, заместитель директора департамента платежных технологий Т-банка Сергей Хромов в кулуарах Финансового конгресса Банка России. С момента выпуска в январе 2023 г. Т-банк выдал уже более 3 млн стикеров и продолжает их выпуск, уточнил он.

В свое время стикеры очень помогли клиентам снова начать платить телефоном после ухода из России иностранных pay-сервисов, отметил Хромов. Сейчас у Т-банка есть сервис моментальных платежей T-Pay, который среди прочих платежных решений предлагает аналог Google Pay для устройств на базе операционной системы Android. Также кредитная организация тестирует и рассматривает разные технологии, чтобы вернуть «опыт Apple Pay для владельцев iPhone», поделился Хромов. Но с восстановлением возможности платить телефоном платежные стикеры не исчезнут, уверен он, они особенно популярны среди молодых людей, подростков и детей как интересный аксессуар.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных