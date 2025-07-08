Банки по-прежнему видят спрос на платяжные стикеры

Банки по-прежнему видят спрос на платяжные стикерыНо с развитием других бесконтактных способов оплаты их популярность вряд ли будет возрастать
Массово запущенные банками в 2023 г. платежные стикеры постепенно меняют свою функцию: они заняли свою нишу и становятся не только способом платежа, но и средством самовыражения. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент, заместитель директора департамента платежных технологий Т-банка Сергей Хромов в кулуарах Финансового конгресса Банка России. С момента выпуска в январе 2023 г. Т-банк выдал уже более 3 млн стикеров и продолжает их выпуск, уточнил он.
В свое время стикеры очень помогли клиентам снова начать платить телефоном после ухода из России иностранных pay-сервисов, отметил Хромов. Сейчас у Т-банка есть сервис моментальных платежей T-Pay, который среди прочих платежных решений предлагает аналог Google Pay для устройств на базе операционной системы Android. Также кредитная организация тестирует и рассматривает разные технологии, чтобы вернуть «опыт Apple Pay для владельцев iPhone», поделился Хромов. Но с восстановлением возможности платить телефоном платежные стикеры не исчезнут, уверен он, они особенно популярны среди молодых людей, подростков и детей как интересный аксессуар.