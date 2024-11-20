«Сбер» планирует внедрить аналог Apple Pay во второй половине 2025 года
Российские кредитные организации готовятся предложить новый механизм оплаты покупок через Bluetooth. «Сбер» намерен запустить такой сервис уже во второй половине 2025 г., сообщают «Известия» со ссылкой на слова старшего вице-президента банка Дмитрия Малых.
Вице-президент уточнил, что система будет работать как ушедший из России Apple Pay. Аналог позволит клиентам оплачивать покупки, приложив смартфон к терминалу независимо от операционной системы устройства.
18 октября «Ведомости» со ссылкой на представителей банков писали, что в России снова можно будет бесконтактно оплачивать покупки с помощью iPhone. В частности, Национальная система платежных карт (НСПК) разработала прототип технологического решения бесконтактной оплаты для смартфонов на базе iOS и Android под названием «Волна». НСПК показала прототип технологии как часть приложения СБПэй на форуме Finopolis. Но компания будет работать над развитием проекта и планирует, что в будущем «Волна» будет встроена в мобильные приложения банков в качестве программного обеспечения, уточнил «Ведомостям» представитель НСПК. Оплата будет возможна как по СБП, так и по картам «Мир», добавил он.
Также и в Альфа-банке ознакомились с «Волной» и рассматривают возможность ее применения клиентами банка для бесконтактной оплаты с устройств на iOS, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента развития транзакционных продуктов банка Николай Волосевич. В кредитной организации планируют встраивать это решение как часть банковского приложения под брендом Alfa Pay – сейчас встроено похожее решение от НСПК для владельцев устройств на платформе Android, пояснил он.
В 2022 г. в России перестали работать популярные сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Российские банки быстро устремились в эту платежную нишу, выпуская собственные pay-решения и/или используя приложения НСПК – Mir Pay и СБПэй. По данным отдельных банков, доля платежей через их сервисы бесконтактной оплаты в транзакциях клиентов банка уже превысила совокупные показатели сервисов Apple Pay и Google Pay до их ухода из России, говорится в докладе Банка России о цифровизации платежей.
Еще одним решением проблемы ухода Apple Pay и Google Pay стал выпуск банками платежных стикеров. Но по толщине они схожи с обычными банковскими картами, поэтому не всегда удобны пользователям. Поэтому ряд крупных игроков – Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк – в середине октября объявили о выпуске супертонких стикеров менее 1 мм, которые выглядят как наклейка, но выполняют все функции платежной карты.