«Сбер» планирует внедрить аналог Apple Pay во второй половине 2025 года

18 октября «Ведомости» со ссылкой на представителей банков писали, что в России снова можно будет бесконтактно оплачивать покупки с помощью iPhone. В частности, Национальная система платежных карт (НСПК) разработала прототип технологического решения бесконтактной оплаты для смартфонов на базе iOS и Android под названием «Волна». НСПК показала прототип технологии как часть приложения СБПэй на форуме Finopolis. Но компания будет работать над развитием проекта и планирует, что в будущем «Волна» будет встроена в мобильные приложения банков в качестве программного обеспечения, уточнил «Ведомостям» представитель НСПК. Оплата будет возможна как по СБП, так и по картам «Мир», добавил он.