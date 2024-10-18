В России снова можно будет бесконтактно оплачивать покупки с помощью iPhone

В России снова можно будет бесконтактно оплачивать покупки с помощью iPhoneНовая технология будет работать без Apple Pay – через Bluetooth
Национальная система платежных карт (НСПК) разработала прототип технологического решения бесконтактной оплаты для смартфонов на базе iOS и Android под названием «Волна». Как и в случае с Apple или Google Pay, достаточно будет поднести гаджет к платежному терминалу, сообщил оператор карт «Мир» 17 октября. И если решения для бесконтактной оплаты владельцами смартфонов на базе Android уже появились на рынке, то у владельцев iPhone такой возможности не было.
Новое решение реализовано на технологии Bluetooth, что в отличие от NFC позволит производить оплату на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона, поясняется в релизе. Сервис «Волна» будет работать как онлайн, так и офлайн, но для этого потребуются специальные платежные терминалы, поддерживающие Bluetooth.