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В России снова можно будет бесконтактно оплачивать покупки с помощью iPhone

Новая технология будет работать без Apple Pay – через Bluetooth
Наталья Заруцкая
Планируется, что в будущем платежная система «Волна» будет встроена в мобильные приложения банков в качестве программного обеспечения/ Руслан Шамуков / ТАСС

Национальная система платежных карт (НСПК) разработала прототип технологического решения бесконтактной оплаты для смартфонов на базе iOS и Android под названием «Волна». Как и в случае с Apple или Google Pay, достаточно будет поднести гаджет к платежному терминалу, сообщил оператор карт «Мир» 17 октября. И если решения для бесконтактной оплаты владельцами смартфонов на базе Android уже появились на рынке, то у владельцев iPhone такой возможности не было.

Новое решение реализовано на технологии Bluetooth, что в отличие от NFC позволит производить оплату на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона, поясняется в релизе. Сервис «Волна» будет работать как онлайн, так и офлайн, но для этого потребуются специальные платежные терминалы, поддерживающие Bluetooth.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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