«Росатом» начал контрольную сборку корпуса реактора для турецкой АЭС «Аккую»

28 июня вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что запуск первого энергоблока планируется в течение года. Кроме того, рассматривается вопрос о строительстве еще одной АЭС в Турции. Осенью 2024 г. президент страны Реджеп Тайип Эрдоган предлагал «Росатому» построить вторую станцию на площадке «Синоп» в Черном море.