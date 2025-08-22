Газета
«Росатом» начал контрольную сборку корпуса реактора для турецкой АЭС «Аккую»

Ведомости

На заводе «Атоммаш» (машиностроительный дивизион «Росатома») стартовала контрольная сборка корпуса реактора ВВЭР-1200 для четвертого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. Об этом «РИА Новости» сообщили в «Аккую Нуклеар».

Известно, что это уже 250-й реактор, изготовленный российской атомной отраслью.

Контрольная сборка является заключительным этапом трехлетнего цикла производства. Общий вес установки составит около 600 т. После сборки специалисты проведут лазерные метрологические замеры, чтобы удостовериться в правильности установки и гарантировать надежную работу оборудования на протяжении всего срока эксплуатации.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция Турции, строящаяся при участии России. Проект включает четыре энергоблока с реакторами поколения 3+ ВВЭР-1200 мощностью по 1200 мегаватт каждый. Стройка реализуется по модели Build-Own-Operate («строй – владей – эксплуатируй»).

28 июня вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что запуск первого энергоблока планируется в течение года. Кроме того, рассматривается вопрос о строительстве еще одной АЭС в Турции. Осенью 2024 г. президент страны Реджеп Тайип Эрдоган предлагал «Росатому» построить вторую станцию на площадке «Синоп» в Черном море.

