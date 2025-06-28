Новак: первый энергоблок АЭС «Аккую» запустят в течение года
Первый энергоблок турецкой АЭС «Аккую» должен быть запущен в эксплуатацию в ближайшее время, станция является флагманским проектом в энергетическом секторе России, сообщил агентству Anadolu заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
«Аккую» станет первой АЭС в Турции, напомнил Новак. По его словам, строительство продолжается в соответствии с графиком.
«Я думаю, что первый блок станции будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, в течение года <...> Для нас это ключевой проект в сфере сотрудничества в области атомной энергетики и мирного использования атомной энергии», – сказал вице-премьер.
Он добавил, что сейчас изучается экономическая целесообразность строительства еще одной атомной электростанции в Турции. Осенью прошлого года стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил «Росатому» построить вторую АЭС в на площадке «Синоп» на Черном море.
«Росатом» получил разрешение на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в декабре 2023 г. Площадка строительства расположена на Средиземноморском побережье на юге Турции, в провинции Мерсин. Планируется, что «Аккую» обеспечит электроэнергией более 10 регионов Турции, где находятся 12 млн потребителей.
Замдиректора по строительству атомной станции Дмитрий Романец заявлял, что первый блок турецкой АЭС «Аккую» введут в эксплуатацию в июле 2025 г. В октябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин также говорил, что Москва ожидает старта работы первой турецкой АЭС «Аккую» в 2025 г.