Путин: Россия рассчитывает на начало работы АЭС «Аккую» в 2025 году
Российская сторона ожидает старта работы первой турецкой АЭС «Аккую» в 2025 г., заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани.
«Строительство первой турецкой АЭС "Аккую". Работы ведутся одновременно на всех четырех энергоблоках в круглосуточном режиме. Рассчитываем, что уже в следующем году станция начнет подачу электричества в энергосистему Турецкой Республики», – сказал российский президент.
АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция в Турции. Площадка строительства АЭС расположена на Средиземноморском побережье на юге Турции, в провинции Мерсин. Планируется, что «Аккую» обеспечит электроэнергией более 10 регионов Турции – 12 млн пользователей, в том числе гражданские и промышленные объекты.
В середине декабря 2023 г. «Росатом» получил разрешение на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. В ноябре прошлого года заместитель директора по строительству атомной станции Дмитрий Романец говорил, что первый блок турецкой АЭС «Аккую» введут в эксплуатацию в июле 2025 г.
28 февраля директор «Росатома» Алексей Лихачев на правительственном часе в Госдуме сообщил, что Анкара приняла решение доверить «Росатому» строительство второй АЭС в стране. Тогда он говорил, что скорее всего это будет площадка под названием «Синоп». 14 июня председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что «Росатом» с 90%-ной вероятностью получит для реализации проект второй турецкой АЭС в Синопе.