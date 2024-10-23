Путин: Россия рассчитывает на начало работы АЭС «Аккую» в 2025 году

28 февраля директор «Росатома» Алексей Лихачев на правительственном часе в Госдуме сообщил, что Анкара приняла решение доверить «Росатому» строительство второй АЭС в стране. Тогда он говорил, что скорее всего это будет площадка под названием «Синоп». 14 июня председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что «Росатом» с 90%-ной вероятностью получит для реализации проект второй турецкой АЭС в Синопе.