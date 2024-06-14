Завальный: Турция с вероятностью 90% отдаст РФ второй проект АЭС в Синопе

В Синопе планируется построить два блока по два реактора мощностью по 1250 МВт каждый. Завальный убежден, что проект электростанции будет российским, «принимая во внимание наше конкурентное преимущество». При этом Анкара также рассматривает предложения со стороны корейских и китайских компаний.