Завальный: Турция с вероятностью 90% отдаст РФ второй проект АЭС в Синопе
Госкорпорация «Росатом» с 90%-ной вероятностью получит для реализации проект второй турецкой АЭС в Синопе. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«Турция планирует строить еще две большие атомные станции. Российская сторона хочет принять участие в строительстве АЭС в Синопе. У “Росатома” есть свои конкурентные преимущества. Во-первых, это опыт строительства АЭС "Аккую". Второе – лучшие в мире реакторы», – сказал он (цитата по ТАСС).
В Синопе планируется построить два блока по два реактора мощностью по 1250 МВт каждый. Завальный убежден, что проект электростанции будет российским, «принимая во внимание наше конкурентное преимущество». При этом Анкара также рассматривает предложения со стороны корейских и китайских компаний.
28 февраля директор «Росатома» Алексей Лихачев на правительственном часе в Госдуме сообщил, что Анкара приняла решение доверить «Росатому» строительство второй АЭС в стране. Тогда он говорил, что скорее всего это будет площадка под названием «Синоп».