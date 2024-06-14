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Завальный: Турция с вероятностью 90% отдаст РФ второй проект АЭС в Синопе

Ведомости

Госкорпорация «Росатом» с 90%-ной вероятностью получит для реализации проект второй турецкой АЭС в Синопе. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Турция планирует строить еще две большие атомные станции. Российская сторона хочет принять участие в строительстве АЭС в Синопе. У “Росатома” есть свои конкурентные преимущества. Во-первых, это опыт строительства АЭС "Аккую". Второе – лучшие в мире реакторы», – сказал он (цитата по ТАСС).

В Синопе планируется построить два блока по два реактора мощностью по 1250 МВт каждый. Завальный убежден, что проект электростанции будет российским, «принимая во внимание наше конкурентное преимущество». При этом Анкара также рассматривает предложения со стороны корейских и китайских компаний.

28 февраля директор «Росатома» Алексей Лихачев на правительственном часе в Госдуме сообщил, что Анкара приняла решение доверить «Росатому» строительство второй АЭС в стране. Тогда он говорил, что скорее всего это будет площадка под названием «Синоп».

В середине декабря 2023 г. «Росатом» получил разрешение на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. В ноябре заместитель директора по строительству атомной станции Дмитрий Романец говорил, что первый блок турецкой АЭС «Аккую» введут в эксплуатацию в июле 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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