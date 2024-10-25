Лихачев: Эрдоган предложил «Росатому» строить вторую АЭС в Турции

«Сейчас ведем на правительственном уровне консультации о возможном расширении нашего присутствия в Турции на площадке "Синоп", которая находится на Черном море», – сказал Лихачев (цитата по ТАСС). Он добавил, что Эрдоган разговаривал об этом с президентом России Владимиром Путиным.