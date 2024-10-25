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Лихачев: Эрдоган предложил «Росатому» строить вторую АЭС в Турции

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил «Росатому» построить вторую АЭС в Турции на площадке «Синоп», заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу RT.

«Сейчас ведем на правительственном уровне консультации о возможном расширении нашего присутствия в Турции на площадке "Синоп", которая находится на Черном море», – сказал Лихачев (цитата по ТАСС). Он добавил, что Эрдоган разговаривал об этом с президентом России Владимиром Путиным.

23 октября на саммите БРИКС в ходе двусторонней встречи с Эрдоганом Путин заявил, что российская сторона ожидает старта работы первой турецкой АЭС «Аккую» в 2025 г.

В середине декабря 2023 г. «Росатом» получил разрешение на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. В ноябре прошлого года заместитель директора по строительству атомной станции Дмитрий Романец говорил, что первый блок турецкой АЭС «Аккую» введут в эксплуатацию в июле 2025 г.

7 июля 2024 г. Лихачев заявил, что работа по созданию в Турции атомной электростанции (АЭС) «Аккую» идет по плану вопреки помехам со стороны западных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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