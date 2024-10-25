Лихачев: Эрдоган предложил «Росатому» строить вторую АЭС в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил «Росатому» построить вторую АЭС в Турции на площадке «Синоп», заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу RT.
«Сейчас ведем на правительственном уровне консультации о возможном расширении нашего присутствия в Турции на площадке "Синоп", которая находится на Черном море», – сказал Лихачев (цитата по ТАСС). Он добавил, что Эрдоган разговаривал об этом с президентом России Владимиром Путиным.
23 октября на саммите БРИКС в ходе двусторонней встречи с Эрдоганом Путин заявил, что российская сторона ожидает старта работы первой турецкой АЭС «Аккую» в 2025 г.
В середине декабря 2023 г. «Росатом» получил разрешение на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. В ноябре прошлого года заместитель директора по строительству атомной станции Дмитрий Романец говорил, что первый блок турецкой АЭС «Аккую» введут в эксплуатацию в июле 2025 г.
7 июля 2024 г. Лихачев заявил, что работа по созданию в Турции атомной электростанции (АЭС) «Аккую» идет по плану вопреки помехам со стороны западных стран.