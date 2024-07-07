Лихачев: работа по созданию АЭС «Аккую» в Турции идет вопреки помехам Запада
Работа по созданию в Турции атомной электростанции (АЭС) «Аккую» идет по плану вопреки помехам со стороны западных стран, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
«Проблемы, в первую очередь, нам создают третьи страны, ограничивая поставки, ухудшая взаиморасчеты, разрушая логистику», – сказал он журналистам ВГТРК.
США арестовывают деньги, они «ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками», добавил Лихачев.
Вопросы сотрудничества в сфере атомной энергетики, отметил он, будут в повестке встречи президентов России Владимира Путина, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя КНР Си Цзиньпина.
В декабре 2023 г. стало известно, что госкорпорация «Росатом» получила разрешение на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. В ноябре сообщалось, что первый блок турецкой АЭС «Аккую» будет введен в эксплуатацию в июле 2025 г. 14 июня председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявлял, что «Росатом» с 90%-ной вероятностью получит для реализации проект второй турецкой АЭС в Синопе, где планируется построить два блока по два реактора мощностью по 1250 МВт каждый.