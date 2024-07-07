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Лихачев: работа по созданию АЭС «Аккую» в Турции идет вопреки помехам Запада

Ведомости

Работа по созданию в Турции атомной электростанции (АЭС) «Аккую» идет по плану вопреки помехам со стороны западных стран, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Проблемы, в первую очередь, нам создают третьи страны, ограничивая поставки, ухудшая взаиморасчеты, разрушая логистику», – сказал он журналистам ВГТРК. 

США арестовывают деньги, они «ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками», добавил Лихачев.

Вопросы сотрудничества в сфере атомной энергетики, отметил он, будут в повестке встречи президентов России Владимира Путина, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя КНР Си Цзиньпина.

В декабре 2023 г. стало известно, что госкорпорация «Росатом» получила разрешение на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. В ноябре сообщалось, что первый блок турецкой АЭС «Аккую» будет введен в эксплуатацию в июле 2025 г. 14 июня председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявлял, что «Росатом» с 90%-ной вероятностью получит для реализации проект второй турецкой АЭС в Синопе, где планируется построить два блока по два реактора мощностью по 1250 МВт каждый. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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