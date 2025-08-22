DHL приостановила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

Сейчас в США посылки дешевле $800 не облагаются пошлиной, однако с 29 августа пошлина будет взиматься со всех отправлений. Согласно указу американских властей, изменения связаны с мерами против наркотрафика, поставок синтетических опиоидов из Китая, а также с хроническим торговым дефицитом.