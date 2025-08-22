DHL приостановила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил
Германская почтово-логистическая DHL Group и дочерняя DHL Parcel Germany объявили о временной приостановке большинства отправок посылок в США и из них в связи с изменением американских таможенных правил. Ограничения вступают в силу с 22 августа, сообщили в компании.
В DHL уточнили, что продолжают работать сервис DHL Express, а также пересылка между физлицами посылок стоимостью до $100, которые считаются подарками.
Компания заявила, что находится в контакте с американскими властями и европейскими партнерами и рассчитывает возобновить полное обслуживание в кратчайшие сроки.
Сейчас в США посылки дешевле $800 не облагаются пошлиной, однако с 29 августа пошлина будет взиматься со всех отправлений. Согласно указу американских властей, изменения связаны с мерами против наркотрафика, поставок синтетических опиоидов из Китая, а также с хроническим торговым дефицитом.
В документе отмечалось, что отмена беспошлинного режима необходима для борьбы с контрабандой, мошенничеством и угрозами национальной безопасности.