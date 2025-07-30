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Трамп прекратил беспошлинный режим для импортных товаров стоимостью до $800

Ведомости

Президент США Дональд Трамп полностью приостановил беспошлинный ввоз товаров до $800 из Канады, Мексики, Китая, Гонконга и других стран. Об этом говорится в указе, опубликованном Белым домом.

«С 29 августа импортные товары стоимостью $800 и ниже, отправленные не через международную почтовую сеть и ранее подпадавшие под освобождение по правилу de minimis, будут облагаться всеми соответствующими пошлинами», – говорится в информационной справке Белого дома.

Согласно указу, основанием для данного решения стали чрезвычайные положения, объявленные в предыдущих указах: о наркотрафике через северную и южную границы, цепочке поставок синтетических опиоидов из Китая, а также о хроническом торговом дефиците США.

По мнению президента, отмена беспошлинного режима необходима для борьбы с контрабандой, мошенничеством, уклонением от пошлин и угрозами нацбезопасности, говорится в документе.

В нем подчеркивается, что решение принято после уведомления министра торговли о готовности систем для обработки и взимания пошлин с таких товаров. Каждый случай отмены беспошлинного режима обоснован отдельно и направлен на устранение конкретной угрозы, поясняется в документе.

В указе также отмечается, что для почтовых отправлений сохраняется временное освобождение от пошлин, к также вводятся новые пошлины на посылки, в зависимости от страны происхождения. Через шесть месяцев все почтовые отправления перейдут на адвалорную (процентную) систему взимания пошлин, согласно документу.

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