Трамп прекратил беспошлинный режим для импортных товаров стоимостью до $800

В указе также отмечается, что для почтовых отправлений сохраняется временное освобождение от пошлин, к также вводятся новые пошлины на посылки, в зависимости от страны происхождения. Через шесть месяцев все почтовые отправления перейдут на адвалорную (процентную) систему взимания пошлин, согласно документу.