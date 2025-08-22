Пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 августа составит 32,1 рубля за тонну
С 27 августа экспортная пошлина на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) из России установлена на уровне 32,1 руб. за тонну. А ставки на ячмень и кукурузу останутся нулевыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минсельхоза РФ.
Экспортная пошлина на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены $225,2 за тонну. Для ячменя показатель составил $203,8 за тонну, для кукурузы – $218,8.
Плавающий механизм пошлин на зерновые действует в России с 2021 г. Размер ставки равен 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. Пересчет производится еженедельно на основе данных экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже.
22 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в течение пяти лет страна должна увеличить экспорт агропродукции в 1,5 раза к уровню 2021 г. По его словам, в 2024 г. каждая четвертая партия пшеницы на глобальном рынке имела российское происхождение, а по экспорту ячменя РФ занимала первое место.