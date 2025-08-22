Пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 августа составит 32,1 рубля за тонну

С 27 августа экспортная пошлина на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) из России установлена на уровне 32,1 руб. за тонну. А ставки на ячмень и кукурузу останутся нулевыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минсельхоза РФ.