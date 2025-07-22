Мишустин: экспорт сельхозпродукции необходимо нарастить в 1,5 раза к 2030 году

Перед Россией стоит задача через пять лет увеличить экспорт сельхозпродукции в 1,5 раза к показателям 2021 г., для этого правительство окажет меры поддержки аграриям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о развитии экспорта зерна.