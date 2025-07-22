Мишустин: экспорт сельхозпродукции необходимо нарастить в 1,5 раза к 2030 году
Перед Россией стоит задача через пять лет увеличить экспорт сельхозпродукции в 1,5 раза к показателям 2021 г., для этого правительство окажет меры поддержки аграриям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о развитии экспорта зерна.
Мишустин указал, что по итогам прошлого года РФ заняла первое место по экспорту ячменя, а каждая четвертая партия пшеницы в мире имеет российское происхождение.
«Задача – к 2030 г. увеличить экспорт сельхозпродукции в 1,5 раза к показателям 2021 г. Для этого правительство продолжит помогать аграриям», – приводит его слова Telegram-канал правительства.
В частности, кабмин поддержит российских аграриев предоставлением льготных кредитов и обеспечит доступность удобрений. Среди мер поддержки правительство также указывает предоставление топлива для полевых работ и льготный лизинг сельхозтехники.