Грузия сократила экспорт вина в Россию на 25% в 2025 году

В январе «Ведомости» писали, что экспорт Грузии в Россию в 2024 г. увеличился на 3,7%, составив $681,5 млн. Товарооборот между Грузией и Россией достиг $2,53 млрд, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 г. Импорт из России вырос на 6% и составил $1,85 млрд. В товарной структуре экспорта наблюдался рост поставок вина на 8,5% до $182,6 млн. Экспорт других алкогольных напитков увеличился в 2,3 раза до $154,8 млн.