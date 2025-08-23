Газета
Главная / Бизнес /

Грузия сократила экспорт вина в Россию на 25% в 2025 году

Ведомости

С начала 2025 г. Грузия сократила экспорт вина в Россию на четверть до $89,6 млн, достигнув минимума с 2022 г., когда он составил $72,2 млн Это следует из данных Национальной службы статистики Грузии, передает «РИА Новости».

В период с января по июль доля России в грузинском экспорте снизилась до 61,6% по сравнению с 69,7% за тот же период годом ранее. В то же время общий объем поставок вина из Грузии на международные рынки уменьшился на 16,7%, составив $145,4 млн.

Грузия поддерживала экспорт за счет увеличения поставок другим странам-импортерам. В частности, Польша увеличила импорт на 11,2%, достигнув $10,1 млн, Китай увеличил объем на 25% до $6,1 млн, а Белоруссия нарастила импорт на 20% до $5,1 млн.

В январе «Ведомости» писали, что экспорт Грузии в Россию в 2024 г. увеличился на 3,7%, составив $681,5 млн. Товарооборот между Грузией и Россией достиг $2,53 млрд, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 г. Импорт из России вырос на 6% и составил $1,85 млрд. В товарной структуре экспорта наблюдался рост поставок вина на 8,5% до $182,6 млн. Экспорт других алкогольных напитков увеличился в 2,3 раза до $154,8 млн.

