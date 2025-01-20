Экспорт Грузии в Россию в 2024 году увеличился на 3,7%
Экспорт Грузии в Россию в 2024 г. увеличился на 3,7%, составив $681,5 млн. Товарооборот между Грузией и Россией достиг $2,53 млрд, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 г. Импорт из России вырос на 6% и составил $1,85 млрд, свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.
Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли Грузии с Россией составило $1,17 млрд, увеличившись на 7,4%. Россия занимает четвертое место в структуре экспорта Грузии после Киргизии, Азербайджана и Казахстана с долей 10,4%. В структуре импорта РФ находится на третьем месте после Турции и США с долей 11%.
В товарной структуре экспорта наблюдается рост поставок вина на 8,5% до $182,6 млн. Экспорт других алкогольных напитков увеличился в 2,3 раза до $154,8 млн, а минеральной воды – на 24,4% до $76,92 млн. Поставки фруктов возросли на 14,1%, составив $32,24 млн. Экспорт других товаров снизился на 36% до $173,2 млн. В структуре импорта из России поставки нефти и нефтепродуктов сократились на 5,9%, составив $519,5 млн. В то же время импорт газообразных углеводородов увеличился на 37,9% до $180,94 млн.
Поставки прутков из углеродистой стали удвоились до $114,5 млн. В 2023 г. товарооборот между Грузией и Россией составил почти $2,5 млрд, что на 3% меньше по сравнению с 2022 г. Экспорт из Грузии в Россию в 2023 г. превысил $657 млн (рост на 2,2%), а импорт составил $1,74 млрд (снижение на 5%).