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Экспорт Грузии в Россию в 2024 году увеличился на 3,7%

Ведомости

Экспорт Грузии в Россию в 2024 г. увеличился на 3,7%, составив $681,5 млн. Товарооборот между Грузией и Россией достиг $2,53 млрд, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 г. Импорт из России вырос на 6% и составил $1,85 млрд, свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли Грузии с Россией составило $1,17 млрд, увеличившись на 7,4%. Россия занимает четвертое место в структуре экспорта Грузии после Киргизии, Азербайджана и Казахстана с долей 10,4%. В структуре импорта РФ находится на третьем месте после Турции и США с долей 11%.

В товарной структуре экспорта наблюдается рост поставок вина на 8,5% до $182,6 млн. Экспорт других алкогольных напитков увеличился в 2,3 раза до $154,8 млн, а минеральной воды – на 24,4% до $76,92 млн. Поставки фруктов возросли на 14,1%, составив $32,24 млн. Экспорт других товаров снизился на 36% до $173,2 млн. В структуре импорта из России поставки нефти и нефтепродуктов сократились на 5,9%, составив $519,5 млн. В то же время импорт газообразных углеводородов увеличился на 37,9% до $180,94 млн.

Поставки прутков из углеродистой стали удвоились до $114,5 млн. В 2023 г. товарооборот между Грузией и Россией составил почти $2,5 млрд, что на 3% меньше по сравнению с 2022 г. Экспорт из Грузии в Россию в 2023 г. превысил $657 млн (рост на 2,2%), а импорт составил $1,74 млрд (снижение на 5%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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