Экспорт Грузии в Россию в 2024 году увеличился на 3,7%

В товарной структуре экспорта наблюдается рост поставок вина на 8,5% до $182,6 млн. Экспорт других алкогольных напитков увеличился в 2,3 раза до $154,8 млн, а минеральной воды – на 24,4% до $76,92 млн. Поставки фруктов возросли на 14,1%, составив $32,24 млн. Экспорт других товаров снизился на 36% до $173,2 млн. В структуре импорта из России поставки нефти и нефтепродуктов сократились на 5,9%, составив $519,5 млн. В то же время импорт газообразных углеводородов увеличился на 37,9% до $180,94 млн.