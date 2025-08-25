Суд подтвердил взыскание $77,3 млн с «Норникеля» в пользу Альфа-банка

26 марта 2025 г. Арбитражный суд Москвы признал Альфа-банк кредитором «Норникеля». Как пишет «Интерфакс», 13 июля 2022 г. банк получил синдицированный кредит в размере $37 млн от Deutsche Bank AG, London Branch. Также суд постановил взыскать с «Норникеля» штрафные санкции на сумму $45 млн, которые должны быть перечислены Societe Generale London Branch.