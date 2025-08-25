Суд подтвердил взыскание $77,3 млн с «Норникеля» в пользу Альфа-банка
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Москвы, вынесенное 26 марта по иску ПАО «Альфа-банк» к ПАО «ГМК Норильский никель». Суд обязал компанию выплатить банку $77,26 млн, следует из информации в картотеке суда.
Иск был подан 28 ноября 2024 г. Как пояснял «Ведомостям» представитель «Норникеля», Альфа-банк подал иск с целью защиты своих законных интересов в соответствии действующими в России антисанкционными правовыми нормами.
26 марта 2025 г. Арбитражный суд Москвы признал Альфа-банк кредитором «Норникеля». Как пишет «Интерфакс», 13 июля 2022 г. банк получил синдицированный кредит в размере $37 млн от Deutsche Bank AG, London Branch. Также суд постановил взыскать с «Норникеля» штрафные санкции на сумму $45 млн, которые должны быть перечислены Societe Generale London Branch.