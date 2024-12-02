Альфа-банк подал иск к «Норникелю» на $77 млн

Иск подан 28 ноября, но пока не принят к производству. Суть иска не раскрывается. Как пояснил «Ведомостям» представитель «Норникеля», Альфа-банк подал иск с целью защиты своих законных интересов в соответствии действующими в России антисанкционными правовыми нормами. 1 ноября алюминиевая компания «Русал» расширила свои обвинения против миллиардера Владимира Потанина в Высоком суде Англии и Уэльса, где требует отстранить его от руководства «Норникелем» и принудительно продать ей часть его доли в компании.