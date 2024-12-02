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Альфа-банк подал иск к «Норникелю» на $77 млн

Ведомости

Альфа-банк подал иск к «ГМК Норильский никель» на $77,26 млн, следует из информации в картотеке арбитражных дел Арбитражного суда Москвы. 

Иск подан 28 ноября, но пока не принят к производству. Суть иска не раскрывается. Как пояснил «Ведомостям» представитель «Норникеля», Альфа-банк подал иск с целью защиты своих законных интересов в соответствии действующими в России антисанкционными правовыми нормами. 1 ноября алюминиевая компания «Русал» расширила свои обвинения против миллиардера Владимира Потанина в Высоком суде Англии и Уэльса, где требует отстранить его от руководства «Норникелем» и принудительно продать ей часть его доли в компании.

По мнению «Русала», Потанин консолидировал контроль над платформой по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) «Атомайз», чтобы обойти обязательство по согласованию с «Русалом» крупных сделок «Норникеля». «Атомайз» принадлежит «ТКС холдингу» Потанина и кипрской Tokentrust Holdings, акционерами которой являются «Норникель» и тот же Потанин. В результате своих действий Потанин получил личную выгоду, а «Норникель» понес ущерб, хотя компания внесла значительный денежный и иной вклад в формирование стоимости «Атомайза», настаивает «Русал».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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