«Русал» обвинил Потанина в махинациях с ЦФА

«Русал» обвинил Потанина в махинациях с ЦФАКомпания расширила обвинения против миллиардера в Высоком суде Англии
Алюминиевая компания «Русал» расширила свои обвинения против миллиардера Владимира Потанина в Высоком суде Англии и Уэльса, где требует отстранить его от руководства «Норникелем» и принудительно продать ей часть его доли в компании. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Ведомости». У Потанина в «Норникеле» – 36%, а у «Русала» – 26,38%.
По мнению «Русала», Потанин консолидировал контроль над платформой по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) «Атомайза», чтобы обойти обязательство по согласованию с «Русалом» крупных сделок «Норникеля». «Атомайз» принадлежит «ТКС холдингу» Потанина и кипрской Tokentrust Holdings, акционерами которой являются «Норникель» и тот же Потанин. В результате своих действий Потанин получил личную выгоду, а «Норникель» понес ущерб, хотя компания внесла значительный денежный и иной вклад в формирование стоимости «Атомайза», настаивает «Русал».
Также «Русал» винит Потанина в личном обогащении и увеличении контроля над «Норникелем» за счет реализации программы мотивации сотрудников компании через ЦФА, выпускаемые на «Атомайзе», говорится в судебных материалах.
«Русал» дополнил свое исковое заявление к Потанину требованиями, связанными с разработкой блокчейн-платформы «Атомайз» и реализацией программы «Цифровой инвестор» за счет средств «Норникеля» в интересах Потанина и аффилированных с ним структур, заявил «Ведомостям» представитель алюминиевой компании. Иск в полной мере соответствует «наилучшим интересам» «Норникеля» и его миноритарных акционеров, подчеркнул он.
Позиция «Интерроса» Потанина по иску «Русала» не изменилась с весны, когда «Ведомости» впервые писали о споре, сообщил его представитель. В апреле в «Интерросе» сказали, что считают претензии «Русала» необоснованными.
Представитель «Атомайза» отказался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в «Норникель».
Изначально «Русал» предъявил иск к Потанину и его компании Whiteleave Holdings в октябре 2022 г. по нескольким эпизодам нарушения соглашения акционеров «Норникеля», связанных с якобы выводом активов компании за ее периметр (авиакомпания Nordstar, ПСМК, «Логистик-центр») и др. Также в качестве ответчиков в иске фигурируют миллиардер Роман Абрамович и его компания Crispian Investments, которые также были стороной соглашения акционеров «Норникеля». Но претензий к ним по существу рассматриваемого дела у «Русала» нет – привлечение Crispian и ее владельца вызвано тем, что компания в качестве доверенного лица хранит спорный пакет акций «Норникеля».
История вокруг «Атомайза»
«Норникель» участвовал в разработке платформы «Атомайза» по выпуску и торговле ЦФА, начиная с 2019 г., чтобы через нее токенизировать (перевести в цифровую форму) часть своих поставок по договорам, говорится в материалах дела Высокого суда Лондона.
Как следует из документа, в октябре 2020 г. в ответ на запрос «Русала» в «Норникеле» сообщили, что Atomyze Group включает три компании: швейцарскую Tokentrust, кипрскую Tokentrust Holdings и американскую Atomyze. Каждая из них на 49% принадлежала «Норникелю» через «дочку» Global Palladium Fund, а по оставшимся 51% – фонду Asset Backed Coins Platform, которым владеет консорциум 93 международных инвесторов, включая Whiteleave, но «Русал» настаивает, что фактически контрольные полномочия в нем были у Потанина.
После октября 2020 г. Потанин стал размывать долю «Норникеля» в «Атомайзе», считает «Русал». Например, к октябрю 2021 г. права на программное обеспечение (ПО) платформы «Атомайза» были зарегистрированы уже на имя российской компании Newity, которую, настаивает «Русал», контролирует Потанин через связанных лиц. 2 февраля 2016 г. Newity под другим названием (Tutu.tv) была зарегистрирована якобы одним из таких лиц Владимиром Горгадзе и переименована в мае 2020 г. Через месяц после смены названия Горгадзе продал 90% Алексею Трофимову, также якобы связанному с Потаниным через ряд других лиц, включая его брата, уверен «Русал». В декабре 2022 г. контроль над Newity перешел «Интеррос капиталу» (90%) и ООО «Холдинговая компания Интеррос» (10%), которыми владеет Потанин. Из этого «Русал» делает вывод, что договоренности с Newity представляют собой консолидацию интересов и контроля Потанина над платформой «Атомайз» и отвлечение им в своих интересах ценного актива в ущерб «Норникелю» и его акционерам в целом, указано в судебных материалах.
В августе 2022 г. «Интеррос капитал» приобрел 35% акций «Атомайза», оставшиеся 65% принадлежат Tokentrust Holdings. С тех пор «Интеррос капитал» продал большую часть своей доли в «Атомайзе» (33%) компании «Т-проекты», входящей в «ТКС холдинг». По мнению «Русала», это привело к существенному размытию косвенной доли «Норникеля» в «Атомайзе» в пользу Потанина и консолидации его контроля над платформой компании. По мнению «Русала», поведение Потанина является нарушением соглашения между акционерами «Норникеля», говорится в документе.
«Цифровой инвестор»
В сентябре 2022 г. «Норникель» анонсировал запуск в 2023 г. схемы поощрения своих сотрудников – программы «Цифровой инвестор». Ее участники при соблюдении ряда условий могут получить определенное количество ЦФА под названием Minetoken, которые выпускаются и торгуются на «Атомайзе». Каждый Minetoken представляет собой денежное требование, эквивалентное цене одной обыкновенной акции «Норникеля». По окончании годичного периода блокировки сотрудники могут продать свои Minetoken на «Атомайзе». Также ЦФА дает владельцу право на получение дивидендов «Норникеля» и суммы погашения через пять лет (цифровые активы погасятся автоматически), эквивалентной рыночной стоимости бумаг. Чтобы получить токены, сотрудник должен открыть два счета в принадлежащем Потанину Росбанке – зарплатный и специальный счет для Minetoken.
Агентом «Норникеля» в рамках программы «Цифровой инвестор» выступает его «дочка» ООО «Проектные сервисы», по поручению которой ООО «Цифровые активы» приобретает на бирже или внебиржевом рынке бумаги «Норникеля» и выпускает соответствующее количество Minetoken на «Атомайзе». По 40% акций ООО «Цифровые активы» принадлежат Росбанку и спецдепозитарию «Партнер», с которым, как утверждают в «Русале», Потанин также связан. По условиям программы ООО «Цифровые активы» остается держателем токенизированных акций «Норникеля» после передачи ЦФА сотрудникам, сохраняя право голоса.
«Русал» считает эффективность программы «Цифровой инвестор» как схемы стимулирования невысокой в свете ограниченных дивидендов «Норникеля» и низкой стоимости самых Minetoken (одна обыкновенная акция «Норникеля» стоит на Мосбирже около 98 руб.), говорится в материалах дела. «Норникель» не платил дивиденды за 2023 и 2022 гг., но делал промежуточные выплаты в эти годы за 9 месяцев. Поэтому UC Rusal делает вывод, что основной целью программы являются скрытые мотивы Потанина, направленные на получение дополнительной личной выгоды, учитывая его контроль над «Атомайзом», ООО «Цифровые активы» и Росбанком. Также, по мнению «Русала», Потанин может использовать свое влияние на ООО «Цифровые активы» для осуществления контроля над правами голоса и другими правами акционеров, связанными с акциями «Норникеля», используемыми для программы мотивации сотрудников. Такое поведение Потанина является недобросовестным и нарушает рамочное соглашение акционеров «Норникеля», считают в «Русале».
С учетом всех пунктов обвинения «Русал» добивается отставки Потанина с постов в «Норникеле» и его принуждения к продаже части бумаг компании, выплаты убытков и судебных расходов, а также начисления сложных процентов на присужденные «Русалу» суммы по таким ставкам и за такие периоды, которые Высокий суд сочтет целесообразными. Конкретные суммы в материалах дела не приводится.
Как ссорились и мирились «Русал» и Потанин
В апреле 2008 г. «Русал» приобрел долю в размере 25% плюс одна акция в «Норникеле» у бывшего делового партнера Потанина Михаила Прохорова. После этого в «Русале» сообщили Потанину, что, по их мнению, в течение 2008 г. «Интеррос» приобрел фактический контроль над «Норникелем» за счет в том числе увеличения своей доли до 30% и назначения близких к Потанину людей на важные должности. По мнению «Русала», Потанин использовал свой контроль, чтобы извлечь выгоду способами, которые явно не соответствовали «наилучшим интересам» «Норникеля», говорится в материалах дела.
В ноябре 2008 г. «Русал» и «Интеррос» заключили соглашение о сотрудничестве, призванное затруднить Потанину осуществление действий в собственных интересах за счет других акционеров. Но 10 августа 2010 г. «Русал» инициировал арбитраж против «Интерроса» в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA), потому что «Интеррос» якобы нарушил соглашение о сотрудничестве, извлекая выгоду для себя и Потанина за счет акционеров «Норникеля» в целом, а также не смог обеспечить надлежащее представительство «Русала» в совете директоров «Норникеля».
В декабре 2012 г. «Русал», «Интеррос» (впоследствии заменен на Whiteleave) и Потанин урегулировали спор, включая арбитраж в LCIA, и подписали новое рамочное соглашение сроком до 1 января 2023 г. По этому соглашению Потанин получил исполнительные полномочия по управлению бизнесом «Норникеля» (должности гендиректора и управляющего партнера) и право выбирать лиц на ключевые посты в компании. Взамен миллиардер обязался действовать в интересах акционеров «Норникеля» в целом, а не в своих собственных, и соблюдать ограничения, наложенные на его полномочия соглашением. В свою очередь, «Русал» получил право вето по определенным вопросам, например, ни одна крупная продажа активов «Норникеля» (более $5 млн) не должна осуществляться без единогласного одобрения управляющего комитета из трех человек – по одному от «Интерроса» (Whiteleave), «Русала» и Абрамовича.
Также сторонами соглашения стали Абрамович со своей компанией Millhouse (позже заменена на Crispian), который выступил в качестве «миротворца» и через Millhouse приобрел стратегический миноритарный пакет акций «Норникеля» в размере 5,87%. Millhouse (Crispian) обязалась действовать в качестве доверенного лица в отношении пакета акций, состоящего из ее собственных акций и доли в размере еще 7,5%, внесенных «Русалом» и «Интерросом» (Whiteleave) пропорционально своим долям участия.
В соответствии с рамочным соглашением основанием для прекращения полномочий Потанина как управляющего партнера и гендиректора «Норникеля» является установление решением Высокого суда Англии и Уэльса факта нарушения им условий соглашения, которое не было устранено в разумный срок.
Также стороны согласовали, что если Потанин совершит и не устранит существенное нарушение, «Русал» и Crispian будут иметь право пропорционально своим долям участия выкупить, а Whiteleave продаст 1,875% принадлежащих ей акций «Норникеля» за $1. Если же такое нарушение совершит сама Whiteleave, то «Русал» и Crispian будут иметь право пропорционально своим долям участия приобрести акции «Норникеля», внесенные Whiteleave в пакет, сформированный при подписании соглашения и переданный Crispian как доверенному лицу, либо со скидкой 25% к рыночной цене, либо за $1.