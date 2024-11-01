«Русал» обвинил Потанина в махинациях с ЦФА

После октября 2020 г. Потанин стал размывать долю «Норникеля» в «Атомайзе», считает «Русал». Например, к октябрю 2021 г. права на программное обеспечение (ПО) платформы «Атомайза» были зарегистрированы уже на имя российской компании Newity, которую, настаивает «Русал», контролирует Потанин через связанных лиц. 2 февраля 2016 г. Newity под другим названием (Tutu.tv) была зарегистрирована якобы одним из таких лиц Владимиром Горгадзе и переименована в мае 2020 г. Через месяц после смены названия Горгадзе продал 90% Алексею Трофимову, также якобы связанному с Потаниным через ряд других лиц, включая его брата, уверен «Русал». В декабре 2022 г. контроль над Newity перешел «Интеррос капиталу» (90%) и ООО «Холдинговая компания Интеррос» (10%), которыми владеет Потанин. Из этого «Русал» делает вывод, что договоренности с Newity представляют собой консолидацию интересов и контроля Потанина над платформой «Атомайз» и отвлечение им в своих интересах ценного актива в ущерб «Норникелю» и его акционерам в целом, указано в судебных материалах.