«Известия»: в 14 самолетах SSJ-100 выявили недостатки в крепеже фюзеляжа
ПАО «Яковлев» направило в Росавиацию письмо о возможных конструктивных дефектах фюзеляжа на 14 самолетах Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95), Росавиация попросила устранить выявленные неисправности. Об этом пишет «Известия».
В процессе эксплуатации самолетов были выявлены отклонения типовой конструкции фюзеляжа по стыку стрингеров 42-44 с балкой – дублером шпангоута 12 отсека Ф2 от конструкторской документации, следует из директивы Росавиации. Заместитель главы Росавиации Андрей Добряков в письме заявил, что при отсутствии крепежа стрингеров на эксплуатирующихся бортах предписывается ограничить их летную годность до устранения технических отклонений.
Риск конструктивных недостатков фюзеляжа затрагивает 14 самолетов типа RRJ-95 с серийными номерами 95104-95117. Все эти самолеты были выпущены в 2016 г.
Представитель ОАК пояснил «Ведомостям», что «Яковлев» инициировал выпуск директивы летной годности совместно с Росавиацией, документ носит превентивный характер и направлен на поддержание исправности парка.
При этом продление сроков отдельных работ сопровождается дополнительными процедурами, гарантирующими надежность лайнеров. В компании подчеркнули, что безопасность полетов и совершенствование конструкции остаются безусловным приоритетом.
12 июля 2024 г. вблизи деревни Апраксино в Подмосковье произошло крушение SSJ-100 (RRJ-95). На борту находились два пилота и штурман – все они погибли. ТАСС со ссылкой на авиаслужбы сообщало, что Sukhoi Superjet был произведен в 2014 г., «Газпром авиа» был его единственным эксплуатантом.
Причиной крушения стала неправильная установка датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) отмечал, что к крушению привел переход воздушного судна на снижение и превышение максимальной скорости. Причиной первого были данные, которые поступали от неправильно установленных датчиков.
Превышение максимальной скорости стало следствием ошибки экипажа, который не понял причины реакции лайнера на команды управления.