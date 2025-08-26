«Известия»: в 14 самолетах SSJ-100 выявили недостатки в крепеже фюзеляжа

12 июля 2024 г. вблизи деревни Апраксино в Подмосковье произошло крушение SSJ-100 (RRJ-95). На борту находились два пилота и штурман – все они погибли. ТАСС со ссылкой на авиаслужбы сообщало, что Sukhoi Superjet был произведен в 2014 г., «Газпром авиа» был его единственным эксплуатантом.