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МАК завершил расследование крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году

Ведомости

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Газпром авиа» в Коломенском районе Подмосковья 12 июля 2024 г. Причиной трагедии стала неправильная установка датчиков угла атаки, следует из отчета комитета.

В отчете говорится, что недостоверные показания углов атаки самолета стали следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов лайнера при их демонтаже/монтаже из-за нарушения требований руководства по технической эксплуатации RRJ-95 при техническом обслуживании на авиаремонтном предприятии.

К крушению привел переход воздушного судна на снижение и превышение максимальной скорости. Причиной первого были данные, которые поступали от неправильно установленных датчиков. Превышение максимальной скорости стало следствием ошибки экипажа, который не понял причины реакции лайнера на команды управления. 

Самолет Sukhoi Superjet упал Подмосковье

Общество

МАК выпустил рекомендацию ПАО «Яковлев», на заводе которого самолет проходил обслуживание перед вылетом, строго соблюдать требования руководства по технической эксплуатации по замене датчиков угла атаки. Для летчиков разработаны рекомендации по порядку действий при отказе указанных датчиков.

12 июля 2024 г. Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. Глава Коломны Александр Гречищев уточнял, что на борту были два пилота и штурман. Все они погибли.

После падения воздушного судна Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). 16 июля прошлого года специальная комиссия завершила расшифровку «черных ящиков» самолета.

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