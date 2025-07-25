МАК завершил расследование крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году

12 июля 2024 г. Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. Глава Коломны Александр Гречищев уточнял, что на борту были два пилота и штурман. Все они погибли.