Самолет Sukhoi Superjet упал Подмосковье

Telegram-канал Shot пишет со ссылкой на экстренные службы, что с сообщением о падении самолета спасателям позвонили как минимум пять жителей Московской области. По словам очевидцев крушения, пилот увел самолет в лесной массив, там произошел взрыв. После этого над местом падения поднялся столб дыма. Предварительно, экипаж с пилотами-тестировщиками не выжил. По информации источников Telegram-канала, Sukhoi Superjet 100NEW-95 разбился под Коломной после вылета на испытания с аэродрома в подмосковном Жуковском.