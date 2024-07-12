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Самолет Sukhoi Superjet упал Подмосковье

Борт выполнял тестовый полет
Дарья Снегова
Максим Стулов / Ведомости

Самолет Sukhoi Superjet упал в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, на борту самолета находился экипаж из трех человек. На место направлены оперативные службы.

Борт потерпел крушение во время тестового полета после планового ремонта. По предварительной информации, погибли трое пилотов.

Глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что Sukhoi Superjet упал в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман. По его словам, место падения оцепили, работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются.

В МЧС России также подтвердили, что самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Подмосковье. Борт упал в лесном массиве. В самолете находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что борт потерпел крушение около 15:00 мск. Самолет выполнял полет без пассажиров – на борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека.

«Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации», – добавили в ведомстве.

Telegram-канал Shot пишет со ссылкой на экстренные службы, что с сообщением о падении самолета спасателям позвонили как минимум пять жителей Московской области. По словам очевидцев крушения, пилот увел самолет в лесной массив, там произошел взрыв. После этого над местом падения поднялся столб дыма. Предварительно, экипаж с пилотами-тестировщиками не выжил. По информации источников Telegram-канала, Sukhoi Superjet 100NEW-95 разбился под Коломной после вылета на испытания с аэродрома в подмосковном Жуковском.

Telegram-канал «112» утверждает, что разбившийся в Подмосковье лайнер перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Самолет, по данным «112» принадлежал компании «Газпром-Авиа», он пропал с радаров около 15:00 мск.

ТАСС со ссылкой на авиаслужбы уточняет, что потерпевший крушение Sukhoi Superjet был произведен в 2014 г., «Газпром» был его единственным эксплуатантом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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